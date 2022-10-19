iOS 16.1 Apple

Названа дата выхода iOS 16.1 и её главные нововведения

Олег

iOS 16.1


В сети появилась официальная информация о том, когда наконец выйдет iOS 16.1 для всех пользователей. Об этом написали в 9to5Mac.

Согласно источнику, обновление iOS 16.1 будет выпущено для всех пользователей 24 октября 2022 года, в один день с iPadOS 16.1 и macOS Ventura. Апдейт установится на iPhone 8 и более новые модели.

Мы решили напомнить, что же нового принесет iOS 16.1:
  • Живые виджеты. Это новый тип виджетов, которые умеют в реальном времени отображать прогресс — например, доставку еды или прибытие такси, спортивный счет в матче и так далее. Apple показала их еще на WWDC в июне, однако появиться такие виджеты могут только в iOS 16.1. Кстати, со вчерашнего дня разработчикам позволили добавлять такой тип виджетов в свои приложения.
  • Wallet. Фирменное приложение Apple для хранения платежных и дисконтных карт и использования Apple Pay теперь можно полностью удалить с iPhone.
  • Matter. Вместе с iOS 16.1 придет поддержка протокола Matter — это единый «язык» связи между устройствами умного дома разных брендов.
  • Общая библиотека iCloud. Одна из тех функций, которые нам показали, но не дали в релизной iOS 16. «Общая библиотека» позволяет моментально обмениваться фото и видео с членами семьи, создав, по сути, общее медиапространство и совместно его пополняя.
  • Значок аккумулятора. Долгожданный уровень заряда в процентах теперь появится и на iPhone XR / 11, а также iPhone 12 / 13 mini. Ранее с релизом iOS 16 их обделили этой функцией.


Если вы всё еще остаетесь на iOS 15, то вот здесь мы рассказали, как правильно обновиться на iOS 16.1 в России. Напомним, что откатиться всё еще можно — Apple продолжает подписывать iOS 15.7

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+4127
Mers
Переводчик скринов в меню так и не появился.😒
Ну было же удобно, зачем убирать… кзлы крч.
27 минут назад
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+465
pincher
У меня iPhone 12 и у меня есть проценты…🤔 или речь о чем то другом😵‍💫
11 минут назад
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+465
pincher pincher
Ааааа… это типа не iPhone 12, а iPhone 12 mini🤔😅
8 минут назад
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