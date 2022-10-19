Названа дата выхода iOS 16.1 и её главные нововведения

В сети появилась официальная информация о том, когда наконец выйдет iOS 16.1 для всех пользователей. Об этом написали в 9to5Mac.
Согласно источнику, обновление iOS 16.1 будет выпущено для всех пользователей 24 октября 2022 года, в один день с iPadOS 16.1 и macOS Ventura. Апдейт установится на iPhone 8 и более новые модели.
Мы решили напомнить, что же нового принесет iOS 16.1:
- Живые виджеты. Это новый тип виджетов, которые умеют в реальном времени отображать прогресс — например, доставку еды или прибытие такси, спортивный счет в матче и так далее. Apple показала их еще на WWDC в июне, однако появиться такие виджеты могут только в iOS 16.1. Кстати, со вчерашнего дня разработчикам позволили добавлять такой тип виджетов в свои приложения.
- Wallet. Фирменное приложение Apple для хранения платежных и дисконтных карт и использования Apple Pay теперь можно полностью удалить с iPhone.
- Matter. Вместе с iOS 16.1 придет поддержка протокола Matter — это единый «язык» связи между устройствами умного дома разных брендов.
- Общая библиотека iCloud. Одна из тех функций, которые нам показали, но не дали в релизной iOS 16. «Общая библиотека» позволяет моментально обмениваться фото и видео с членами семьи, создав, по сути, общее медиапространство и совместно его пополняя.
- Значок аккумулятора. Долгожданный уровень заряда в процентах теперь появится и на iPhone XR / 11, а также iPhone 12 / 13 mini. Ранее с релизом iOS 16 их обделили этой функцией.
Если вы всё еще остаетесь на iOS 15, то вот здесь мы рассказали, как правильно обновиться на iOS 16.1 в России. Напомним, что откатиться всё еще можно — Apple продолжает подписывать iOS 15.7.