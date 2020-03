Компания Apple выпустила уже пять бета-сборок iOS 13.4, а это свидетельствует о том, что тестирование обновления близится к завершению. Платёжная система Alipay раскрыла дату выпуска этого апдейта.



После обновления до iOS 13.4 в Apple Pay должна появиться поддержка Alipay. Эта платёжная система принадлежит корпорации Alibaba довольно популярна в Китае и ещё нескольких странах мира (в России она тоже работает).





According to some marketing materials from Alipay, iOS 13.4 will be released on March 17th 🤔 https://t.co/ypqz8iYBLr pic.twitter.com/hPQFWu4GRv