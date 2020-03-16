



Компания Apple выпустила уже пять бета-сборок iOS 13.4, а это свидетельствует о том, что тестирование обновления близится к завершению. Платёжная система Alipay раскрыла дату выпуска этого апдейта.



После обновления до iOS 13.4 в Apple Pay должна появиться поддержка Alipay. Эта платёжная система принадлежит корпорации Alibaba довольно популярна в Китае и ещё нескольких странах мира (в России она тоже работает).





According to some marketing materials from Alipay, iOS 13.4 will be released on March 17th 🤔 https://t.co/ypqz8iYBLr pic.twitter.com/hPQFWu4GRv — Khaos Tian (@KhaosT) March 16, 2020

Система Alipay запустила рекламную кампанию, в которой указано, что её можно будет использовать в Apple Pay с 17 марта. Очевидно, что это — дата выпуска iOS 13.4.iOS 13.4 — относительно небольшое обновление. Этой осенью Apple планирует выпустить гораздо более крупный апдейт — iOS 14. Подробности об iOS 14 уже известны:Apple позволит пользователям iPhone просматривать список всех установленных приложений. Их можно будет сортировать разными способами: по алфавиту, времени последнего запуска, непрочитанным уведомлениями и т. п. Также появится автоматическая сортировка приложений в зависимости от ситуации — например, при посещении спортзала выше других будет Apple Music.При активации специальных возможностей для людей с ограничениями смартфоны и планшеты Apple смогут воспринимать различные звуковые сигналы (например, пожарную тревогу, сирену, звонок в дверь и прочее подобное) и отображать соответствующую информацию на экране.Камера сможет распознавать жесты, а звуковая система будет подстраивать звучание наушников AirPods и EarPods для людей с частично утраченным слухом.В iOS 14 будет реализовано разделение обоев по категориям. Более того, Apple позволит сторонним приложениям интегрироваться в системную опцию выбора обоев для стартового экрана.Apple будет продвигать кампанию Shot on iPhone непосредственно в приложении «Фото». Пользователи смогут делиться с компанией снимками, сделанными на iPhone, участвовать в конкурсах и становиться популярными.Впрочем, не исключено, что у Alipay устаревшие данные, а Apple может отложить выпуск iOS 13.4 на пару недель из-за проблем, вызванных коронавирусом COVID-19. Этот вирус вынудил компанию закрыть все свои магазины (сначала в Китае, а затем в других странах). Кроме того, он сорвал планы компании по выпуску новой недорогой модели iPhone и проведению конференции WWDC в обычном режиме.





