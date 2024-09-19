Названа емкость аккумуляторов всех моделей iPhone 16

Олег

iPhone 16


Журналисты раздобыли точные цифры характеристик встроенных в iPhone 16 аккумуляторов. Подробности опубликованы в MacRumors.

Согласно источнику, емкость элементво питания в самых новых айфонах приятно увеличилась — примерно на 6-9% от прошлогодней линейки. Сама Apple никогда не указывает емкость аккумуляторов своих девайсов в mAh, однако полные данные удалось найти в бразильской нормативной базе:

  • ‌iPhone 16‌ — 3561 мАч (+6,3%)
  • ‌iPhone 16‌ Plus — 4674 мАч, (+6,6%)
  • iPhone 16 Pro — 3582 мАч, (+9,4)
  • ‌iPhone 16 Pro‌ Max — 4685 мАч (+6%).
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Как видно, наиболее существенно подросла емкость iPhone 16 Pro — почти на 10% по сравнению с iPhone 15 Pro. Напомним, что все модели линейки получили ускоренную зарядку: до 25W через MagSafe и до 45W по кабелю. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+71
arnikrock
Чем бы дитя не тешилось...всё равно получит вместо Android- смартфона Apple iPhone...
Вчера в 21:07
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