Названа емкость аккумуляторов всех моделей iPhone 16



Журналисты раздобыли точные цифры характеристик встроенных в iPhone 16 аккумуляторов. Подробности опубликованы в MacRumors.



Согласно источнику, емкость элементво питания в самых новых айфонах приятно увеличилась — примерно на 6-9% от прошлогодней линейки. Сама Apple никогда не указывает емкость аккумуляторов своих девайсов в mAh, однако полные данные удалось найти в бразильской нормативной базе:



‌iPhone 16‌ — 3561 мАч (+6,3%)

‌iPhone 16‌ Plus — 4674 мАч, (+6,6%)

iPhone 16 Pro — 3582 мАч, (+9,4)

‌iPhone 16 Pro‌ Max — 4685 мАч (+6%). Журналисты раздобыли точные цифры характеристик встроенных в iPhone 16 аккумуляторов. Подробности опубликованы в MacRumors.Согласно источнику, емкость элементво питания в самых новых айфонах приятно увеличилась — примерно на 6-9% от прошлогодней линейки. Сама Apple никогда не указывает емкость аккумуляторов своих девайсов в mAh, однако полные данные удалось найти в бразильской нормативной базе:



Как видно, наиболее существенно подросла емкость iPhone 16 Pro — почти на 10% по сравнению с iPhone 15 Pro. Напомним, что все модели линейки получили ускоренную зарядку: до 25W через MagSafe и до 45W по кабелю.