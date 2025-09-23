Названа ещё одна причина дождаться юбилейный iPhone XX

Apple только начала продажи iPhone 17, а уже вовсю готовится к релизу юбилейного iPhone 20 в 2027 году. Компания уже заказала разработку специальных  OLED-панелей COE у Samsung — они будут самыми яркими и тонкими в мире.

В обычных OLED-панелях поляризационная пленка располагается над дисплеем для устранения бликов и повышения контрастности. Главный недостаток заключается в том, что эта пленка также поглощает часть собственного света OLED-дисплея, снижая яркость и эффективность. С COE Apple полностью уберет поляризатор и вместо этого нанесет цветовой фильтр непосредственно на защитный слой инкапсуляции OLED-дисплея.

В результате дисплей будет более тонким и более ярким, но при этом потребление энергопотребления не увеличится. Отсутствие слоев также приведет к уменьшению общей толщины, что потенциально отразится на дизайне iPhone — он станет ещё тоньше.

Единственный нюанс — без поляризатора отражений и бликов может стать больше, поэтому Apple, вероятно, придётся использовать новое покрытие на уровне пикселей для поддержания читаемости под открытым солнцем.

К слову, сама Samsung собирается использовать технологию COE в Galaxy S26 Ultra в 2026 году. Пока компания активно внедряет её в линейку Galaxy Z Fold, начиная с 2021 года.
1
Источник:
MacRumors




Комментарии

samOsebe
+633
samOsebe
А в 2037 году будет юбилейный айфон XXX толщиной с лист бумаги. Ждём-с
2 часа назад в 18:55
#
+275
Holldann
но при этом потребление энергопотребления не увеличится. БРАВО! Пишите ещё
47 минут назад
#