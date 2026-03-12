Названа главная фишка iPhone Fold, которая продаст новинку кому угодно

Компания Apple определилась с интерфейсом будущего iPhone Fold. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, операционная система на iPhone Fold будет чем-то средним между айфоном и айпадом. От iOS в ней будет компактность и структура, а от iPadOS — многозадачность и некоторые особенности отображения контента. Это станет самым ожидаемым нововведением для фанатов iPhone.Сообщается, что фолду разрешат запускать два приложения на одном экране. Также во многих приложениях будут боковые панели слева от экрана, а разработчикам будут предоставлены инструменты для адаптации существующих приложений к новому интерфейсу. Наверняка многие ждали таких возможностей именно в iPhone. К слову, работать Fold будет именно на специальной версии iOS, а не на iPadOS — вероятно, Apple в чем-то урежет его, чтобы избежать конкуренции с планшетами. Например, он не будет поддерживать полный набор функций многозадачности, доступных на iPad, и не будет запускать существующие приложения iPadOS.Защита данных будет организована с помощью Touch ID, встроенного в кнопку Power. Apple тестировала подэкранную фронталку, но осталась ею недовольна, так что камера будет расположена в круглом вырезе в дисплее. Что касается ценника, то он ожидается на уровне $2000.