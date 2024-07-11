Названа главная причина дождаться iPhone 17 Pro Max и не обращать внимания на iPhone 16 Pro Max

Олег

iPhone


Компания Apple существенно улучшит камеры в будущем поколении флагманских айфонов. Это случится в 2025 году, считает Минг-Чи Куо.

Согласно новому инсайду, ключевым нововведением iPhone 17 Pro Max в плане камеры станет увеличение разрешения телефотомодуля. Вместо 1/3,1-дюймовой матрицы на 12 Мп, которая будет встроена в iPhone 16 Pro Max, новинка получит более светосильный 1/2,6-дюймовый датчик на 48 Мп. Разумеется, он будет укомплектован тетрапризмой, как и в более ранних моделях.


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Пока неясно, получит ли iPhone 17 Pro аналогичную камеру, или же она станет киллер-фичей самого большого флагмана в линейке. Куо сообщает, что обновленная тетрапризма будет содержать совершенно новые укороченные линзы, чтобы камера не выпирала сильнее обычного. Впрочем, один из прошлых инсайдов гласит, что выступ модуля всё-таки увеличится. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+391
Дмитрий Могучев
Считаю надо ждать Iphone 18 pro и не ждать Iphone 17 pro , ведь камера в айфоне 18 про будет лучше чем в 17 про !
час назад в 20:05
#
tellurian
+1527
tellurian Дмитрий Могучев
Такие новости каждый год пишут.
Надо ждать 20 или лучше 23 про Макс. Там будет столько всего нового, надеюсь сам телефон за пивом будет бегать.
час назад в 20:12
#
+61
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649 tellurian
Лучше подождать iPhone 864 про гипер спэйс эхтра макс… ходят слухи что в этом iPhone батарейки будет хватать на 2,5 суток ))
час назад в 20:20
#
+166
horizon tellurian
Согласен, давайте ждать 23, ибо пока все не то...🤣🤣🤣🤣🤝
39 минут назад
#
ierom
+112
ierom
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,Несите ваши денежки...))))
час назад в 20:25
#
Вася Вотафаков
+5883
Вася Вотафаков
Не надо ничего ждать. Нужен тел пошел и купил.
час назад в 20:25
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