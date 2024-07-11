Названа главная причина дождаться iPhone 17 Pro Max и не обращать внимания на iPhone 16 Pro Max



Компания Apple существенно улучшит камеры в будущем поколении флагманских айфонов. Это случится в 2025 году, считает Минг-Чи Куо.



Согласно новому инсайду, ключевым нововведением iPhone 17 Pro Max в плане камеры станет увеличение разрешения телефотомодуля. Вместо 1/3,1-дюймовой матрицы на 12 Мп, которая будет встроена в iPhone 16 Pro Max, новинка получит более светосильный 1/2,6-дюймовый датчик на 48 Мп. Разумеется, он будет укомплектован тетрапризмой, как и в более ранних моделях.



Пока неясно, получит ли iPhone 17 Pro аналогичную камеру, или же она станет киллер-фичей самого большого флагмана в линейке. Куо сообщает, что обновленная тетрапризма будет содержать совершенно новые укороченные линзы, чтобы камера не выпирала сильнее обычного. Впрочем, один из прошлых инсайдов гласит, что выступ модуля всё-таки увеличится.