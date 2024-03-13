Названа киллер-фича Samsung Galaxy Ring, которая пригодится буквально всем

Олег

Ring
Фото: Samsung


Компания Samsung рассказала о полезнейшем предназначении своего будущего смарт-кольца. Информацию опубликовали в Phone Arena.

Согласно источнику, Galaxy Ring сможет улучшить качество сна своего владельца. Samsung поведала об этом в преддверие Всемирного дня сна, который пройдет 15 марта. Компания опубликовала некоторые результаты исследований и отметила, что плохой сон становится глобальной проблемой современного мира.

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«Хотя интерес к здоровью сна стремительно растет, к сожалению, реальность такова, что качество сна, которое люди получают каждую ночь, фактически снижается. Мир стоит перед дилеммой сна», — Samsung.

По словам компании, её новое смарт-кольцо способно улучшить сон, и, как следствие, общее качество жизни (в том числе ментальное и психическое здоровье). Оно будет оснащено всеми необходимыми датчиками для отслеживания качества сна, а собственные алгоритмы Samsung смогут анализировать эту данные и отображать их в понятном пользователю виде. Более того, ПО сможет предлагать индивидуальные рекомендации по улучшению сна, составленные с помощью нейросетей. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+1550
tellurian
Как оно поймёт причину того, почему не спится?
Кто-то не спит из-за голода, или кто-то ударил нечаянно или ещё что.
Сегодня в 15:33
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lazex
+22
lazex
Все как помешались на этом "отслеживании сна". Хер ли его отслеживать? Если не высыпаешься — причины известны уж лет 300 как наверное. Ложись вовремя, не обжирайся на ночь, фигню в голове не гоняй, проветри комнату, время на сон не менее 8 часов, желательна чисто физическая усталость к ночи — ну ппц какой бином Ньютона. А если ничего из этого не соблюдаешь — тебе не помогут ни кольца, ни часы, ни чёрт в ступе.
2 часа назад в 15:46
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+20
Brightside lazex
Есть определённая доля правильных базовых советов для поддержания здоровья сна в вашем комментарии, но добавлю что каждый случай расстройств сна индивидуален. Все механизмы и процессы сна человека ещё до конца не изучены, да и собственно сомнология относительно молодая наука. Поэтому как массовое устройство за небольшую цену это кольцо возможно займёт свою нишу.
2 часа назад в 16:40
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