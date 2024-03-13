Названа киллер-фича Samsung Galaxy Ring, которая пригодится буквально всем

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Компания Samsung рассказала о полезнейшем предназначении своего будущего смарт-кольца. Информацию опубликовали в Phone Arena.



Согласно источнику, Galaxy Ring сможет улучшить качество сна своего владельца. Samsung поведала об этом в преддверие Всемирного дня сна, который пройдет 15 марта. Компания опубликовала некоторые результаты исследований и отметила, что плохой сон становится глобальной проблемой современного мира.







«Хотя интерес к здоровью сна стремительно растет, к сожалению, реальность такова, что качество сна, которое люди получают каждую ночь, фактически снижается. Мир стоит перед дилеммой сна», — Samsung.



По словам компании, её новое смарт-кольцо способно улучшить сон, и, как следствие, общее качество жизни (в том числе ментальное и психическое здоровье). Оно будет оснащено всеми необходимыми датчиками для отслеживания качества сна, а собственные алгоритмы Samsung смогут анализировать эту данные и отображать их в понятном пользователю виде. Более того, ПО сможет предлагать индивидуальные рекомендации по улучшению сна, составленные с помощью нейросетей.