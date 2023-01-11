iOS 17 Инсайды

Названа ключевая особенность iOS 17

Олег

iOS 17


До конференции WWDC 2023, на которой Apple продемонстрирует нам новую iOS 17, еще около пяти месяцев. Однако в сети уже появляются слухи об этой ОС и мы заранее можем скорректировать свои ожидания. На самом деле, конкретики относительно iOS 17 пока очень мало; но издание MacRumors всё же собрало несколько особенностей этого апдейта, которые можно понять уже сейчас.

  • Мало нововведений. Ранее мы уже писали, что инсайдеры не ожидают от iOS 17 практически ничего нового. Считается, что Apple не будет особенно трудиться над этим апдейтом, поскольку все силы брошены на прорывной девайс — AR/VR-гарнитуру.
  • Поддержка AR/VR. Но кое-в-чем компании всё же придется поработать над iOS 17. Например, добавить в нее совместимость со своей будущей AR-гарнитурой, которая, по словам инсайдеров, выйдет в текущем году. К слову, адаптация iOS к такому девайсу — это гораздо больше труда, чем может показаться.
iOS 17
  • Альтернатива App Store. Это, пожалуй, ключевая особенность будущей iOS 17. Возможно, она станет первой iOS, которая позволит устанавливать приложения в обход App Store и допустит сторонние магазины приложений на iPhone и iPad. Поистине эпохальное изменение спровоцировал закон Евросоюза, и Apple придется его соблюдать.
  • CarPlay. Источник предполагает, что тот самый обновленный CarPlay, который удивил всех в 2022 году на рендерах, будет запущен именно в рамках iOS 17, а не позднего апдейта iOS 16, как предполагалось изначально. Напомним, что Apple установила срок запуска — до конца 2023 года.

Ранее мы рассказали о пяти фишках будущего iPhone 15. А чего вы ждете от iOS 17? Может, нового дизайна интерфейса? Поделитесь в комментариях.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Похоже, iPhone 16 Pro получит необычный Face ID
Эти 6 продуктов Apple точно не выпустит в 2023 году. Не ждите их
Ни один смартфон 2023 года не сможет тягаться с iPhone 15 Pro — и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ
В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–9
Молния Маккуин
Где ключевая особенность то? Ради чего/кого такие статьи с гаданием на кофейной гуще?
час назад в 09:03
#
+450
samOsebe Молния Маккуин
та особенность в получении заработка за тиснутую статейку.
час назад в 09:07
#
–9
Молния Маккуин Молния Маккуин
Ставьте минусы, ставьте. А вас такими помоями кормят, а вы и рады. Названа КЛЮЧЕВАЯ (одна) особенность. В статье чего-то не наблюдается КЛЮЧЕВОЙ особенности. Пока вы хаваете это — этот ресурс будет желтой прессой во главе с желтушным Ворониным и неудачником Кузнецовым.
час назад в 09:26
#