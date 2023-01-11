Названа ключевая особенность iOS 17

До конференции WWDC 2023, на которой Apple продемонстрирует нам новую iOS 17, еще около пяти месяцев. Однако в сети уже появляются слухи об этой ОС и мы заранее можем скорректировать свои ожидания. На самом деле, конкретики относительно iOS 17 пока очень мало; но издание MacRumors всё же собрало несколько особенностей этого апдейта, которые можно понять уже сейчас.
- Мало нововведений. Ранее мы уже писали, что инсайдеры не ожидают от iOS 17 практически ничего нового. Считается, что Apple не будет особенно трудиться над этим апдейтом, поскольку все силы брошены на прорывной девайс — AR/VR-гарнитуру.
- Поддержка AR/VR. Но кое-в-чем компании всё же придется поработать над iOS 17. Например, добавить в нее совместимость со своей будущей AR-гарнитурой, которая, по словам инсайдеров, выйдет в текущем году. К слову, адаптация iOS к такому девайсу — это гораздо больше труда, чем может показаться.
- Альтернатива App Store. Это, пожалуй, ключевая особенность будущей iOS 17. Возможно, она станет первой iOS, которая позволит устанавливать приложения в обход App Store и допустит сторонние магазины приложений на iPhone и iPad. Поистине эпохальное изменение спровоцировал закон Евросоюза, и Apple придется его соблюдать.
- CarPlay. Источник предполагает, что тот самый обновленный CarPlay, который удивил всех в 2022 году на рендерах, будет запущен именно в рамках iOS 17, а не позднего апдейта iOS 16, как предполагалось изначально. Напомним, что Apple установила срок запуска — до конца 2023 года.
Ранее мы рассказали о пяти фишках будущего iPhone 15. А чего вы ждете от iOS 17? Может, нового дизайна интерфейса? Поделитесь в комментариях.
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