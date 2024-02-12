Названа ключевая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 15 Pro Max

Фото: MacRumors



Будущий флагман Apple будет самым автономным смартфоном в истории компании. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы уже писали, что грядущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут больше своих предшественников: они получат дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 в нынешних моделях. Увеличенный размер корпуса позволяет установить более емкую батарейку, и свежий инсайд подтверждает емкость аккумулятора в будущем iPhone 16 Pro Max.







Согласно источнику, она составит 4676 мАч. Это примерно на 5% больше, чем в iPhone 15 Pro Max. Вкупе с более новым чипом и оптимизацией iOS инсайдер ожидает минимум 1 час прибавки к автономности.



Среди других слухов относительно iPhone 16 Pro Max — более толстые рамки, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra, а также 8 Гб оперативной памяти.