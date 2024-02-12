Названа ключевая причина дождаться iPhone 16 Pro Max и не покупать iPhone 15 Pro Max

Олег

iPhone 16

Фото: MacRumors 

Будущий флагман Apple будет самым автономным смартфоном в истории компании. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы уже писали, что грядущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут больше своих предшественников: они получат дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма против 6,1 и 6,7 в нынешних моделях. Увеличенный размер корпуса позволяет установить более емкую батарейку, и свежий инсайд подтверждает емкость аккумулятора в будущем iPhone 16 Pro Max.

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Согласно источнику, она составит 4676 мАч. Это примерно на 5% больше, чем в iPhone 15 Pro Max. Вкупе с более новым чипом и оптимизацией iOS инсайдер ожидает минимум 1 час прибавки к автономности.

Среди других слухов относительно iPhone 16 Pro Max — более толстые рамки, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra, а также 8 Гб оперативной памяти. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2683
tellurian
В прошлый раз писали тоже самое. :)
2 часа назад в 21:27
#
+1123
Grealex
Больше разговоров, чем увеличения. Даже если на час. Как заряжали раз в сутки, так и будем заряжать.
2 часа назад в 21:27
#
Mers
+4856
Mers Grealex
Х/з, я заряжаю раз в полторы суток. То есть на два рабочих дня хватает.
46 минут назад
#
Ghost
+396
Ghost
Если задуматься то уже и не вспомнить когда хоть раз в день не заряжал трубу😒
час назад в 22:07
#
+259
idpro
Не было никогда и вот опять!
Я из за таких статей никак свой iPhone 7 не могу поменять!!!
43 минуты назад
#