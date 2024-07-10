Названа «королева нейрокрасоты» среди ИИ-моделей. Думаете справедливо?

Артем
MyCollages.jpgфукнрфекроы.jpg

Из 1500 конкурсанток выбрали трех. Виртуальных девушек оценивали по красоте, технологичности и популярности в сети.

Первый в мире конкурс Miss AI провел сайт WAICA. Главное правило кастинга — образ модели должен быть на 100% сгенерирован искусственным интеллектом. Жюри рассмотрели около 1500 кандидатур и выбрали три самых привлекательных, популярных и технологичных (с верным количеством пальцев) девушки. В судейский состав вошли известные ИИ-креаторы и журналисты интернет-изданий, среди которых отметились порталы: Forbes, New York Post и Buisness Insider.

Снимок экрана 2024-07-10 152334.png

Первое место досталось марокканке Кензе Лейли. У модели 195 тыс. подписчиков. Она говорит на семи языках и круглосуточно общается с подписчиками. А еще, по словам судей, она красива и скромна. 

фукфке.jpg

Второе место забрала француженка Лалина с аудиторией 118 тыс подписчиков.

ке6гкыфеоыкнео.jpg

Третье почетное место ушло Оливии Си виртуальной ведущей тревел-блога из Португалии. 

ыеыкеныолкнл.jpg

«Отцы» девушек разделят между собой денежные призы и PR-услуги стоимостью в $20 тыс.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Waica
Cсылки по теме:
В России придумали, как бороться с кражей фото в интернете
«Яндекс» добавил в свою клавиатуру нейросеть: что она умеет?
Эта нейросеть заменит вам астролога и бесплатно расскажет о вашем будущем

Рекомендации

Рекомендации

Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему
«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+740
John Doe
Безумие. Красивое, занятное, но — безумие.
Сегодня в 16:45
#
tellurian
+1509
tellurian
Две ничего, третья так себе. ИМХО
Сегодня в 16:49
#
–4
.blm
Замоташка на первом месте))) а лесба кто из них тогда? 🤔 и чумазую почему не номинировали?
Конечно не до конца демократично.
час назад в 18:59
#