Названа «королева нейрокрасоты» среди ИИ-моделей. Думаете справедливо?
Артем Фунтиков —
Из 1500 конкурсанток выбрали трех. Виртуальных девушек оценивали по красоте, технологичности и популярности в сети.
Первый в мире конкурс Miss AI провел сайт WAICA. Главное правило кастинга — образ модели должен быть на 100% сгенерирован искусственным интеллектом. Жюри рассмотрели около 1500 кандидатур и выбрали три самых привлекательных, популярных и технологичных (с верным количеством пальцев) девушки. В судейский состав вошли известные ИИ-креаторы и журналисты интернет-изданий, среди которых отметились порталы: Forbes, New York Post и Buisness Insider.
Первое место досталось марокканке Кензе Лейли. У модели 195 тыс. подписчиков. Она говорит на семи языках и круглосуточно общается с подписчиками. А еще, по словам судей, она красива и скромна.
Второе место забрала француженка Лалина с аудиторией 118 тыс подписчиков.
Третье почетное место ушло Оливии Си виртуальной ведущей тревел-блога из Португалии.
«Отцы» девушек разделят между собой денежные призы и PR-услуги стоимостью в $20 тыс.
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