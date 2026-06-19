Названа лучшая функция watchOS 27 — с этим жестом всё можно делать одной рукой

Одним из самых полезных нововведений в watchOS 27 стала функция управления жестами, которая делает Apple Watch ещё удобнее в повседневных сценариях, особенно когда вторая рука занята. Речь идёт о жесте касания, который дополняет уже знакомые двойной тап и управление движением запястья.Напомним, что уникальные жесты появились в моделях Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Они позволяли сводить два пальца для базовых действий — от ответа на звонки до управления воспроизведением и навигации по Smart Stack. Позже в watchOS 26 добавили поворот запястья, который позволяет быстро закрывать интерфейсы и возвращаться к циферблату.В watchOS 27 появляется третий элемент этой системы — одиночное касание большим и указательным пальцем. Оно используется для выбора виджетов в Smart Stack: достаточно один раз коснуться пальцами, чтобы активировать нужный элемент и сразу открыть связанное приложение. Это делает взаимодействие более точным и быстрым, особенно при работе одной рукой.Разумеется, их нужно использовать в тандеме. Двойной тап открывает и прокручивает Smart Stack, новый жест выбирает нужный виджет, а поворот запястья возвращает пользователя назад. Такой набор будет особенно удобным в бытовых сценариях, когда руки заняты или нет возможности взаимодействовать с дисплеем напрямую.Жаль, что watchOS 27 вместе с этими жестами получат только Apple Watch Series 9 и новее, Apple Watch Ultra 2 и Ultra 3, а также Apple Watch SE 3.