Названа максимально убедительная причина избегать «кустарного» ремонта iPhone с Face ID



Пользователь «Хабра» с ником acc0unt опубликовал длинный разбор принципов работы модуля Face ID в старых и новых iPhone. Среди прочего, он рассказал, как частные мастера по ремонту айфонов могут непреднамеренно нанести серьезный вред здоровью своих клиентов.



Как уже известно, Face ID распознает владельца смартфона с помощью 3D-модели его лица: сначала она сканируется и сохраняется, а потом каждый раз сверяется с оригиналом. Модель строится при помощи множества проецируемых на лицо ИК-точек; устройство замеряет расстояние от устройства до каждой точки и «понимает» объемный рельеф лица человека.











Проецированием точек занимается ИК-проектор, и он может быть опасен для глаз при отсутствии дифракционного расщепителя, разделяющего луч на точки. Если этот расщепитель выходит из строя, срабатывает «система самоуничтожения» Face ID — специальный чип, который «бьет тревогу» и модуль сканера становится неработоспособен.



Поскольку каждый Face ID привязан к материнской плате и не подлежит замене даже на оригинальный, китайские мастера нашли способ «обмануть» защитный чип и заставить модуль снова работать. Они ставят на его место «обманку», которая замыкает контакты напрямую и смартфон «думает», что Face ID исправен.



В этом кроется главная опасность. Когда мастер в кустарном сервисе «восстанавливает» работу сломанного Face ID описанным выше образом, то фактически ликвидирует защиту, встроенную Apple. Если в дальнейшем на «вылеченном» Face ID сломается расщепитель луча, то модуль не отключится и начнет «выжигать» глаза владельцу смартфона.



Автор поста считает, что виновата в этом сама Apple: если бы она не устанавливала запрет на замену Face ID, то умельцам не пришлось бы «колхозить» способы возвращать к жизни оригинальные сломанные модули. Проецированием точек занимается ИК-проектор, и он может быть опасен для глаз при отсутствии дифракционного расщепителя, разделяющего луч на точки. Если этот расщепитель выходит из строя, срабатывает «система самоуничтожения» Face ID — специальный чип, который «бьет тревогу» и модуль сканера становится неработоспособен.Поскольку каждый Face ID привязан к материнской плате и не подлежит замене даже на оригинальный, китайские мастера нашли способ «обмануть» защитный чип и заставить модуль снова работать. Они ставят на его место «обманку», которая замыкает контакты напрямую и смартфон «думает», что Face ID исправен.В этом кроется главная опасность. Когда мастер в кустарном сервисе «восстанавливает» работу сломанного Face ID описанным выше образом, то фактически ликвидирует защиту, встроенную Apple. Если в дальнейшем на «вылеченном» Face ID сломается расщепитель луча, то модуль не отключится и начнет «выжигать» глаза владельцу смартфона.Автор поста считает, что виновата в этом сама Apple: если бы она не устанавливала запрет на замену Face ID, то умельцам не пришлось бы «колхозить» способы возвращать к жизни оригинальные сломанные модули.