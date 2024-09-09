Названа максимально убедительная причина избегать «кустарного» ремонта iPhone с Face ID

Олег

iPhone (проецирует точки)


Пользователь «Хабра» с ником acc0unt опубликовал длинный разбор принципов работы модуля Face ID в старых и новых iPhone. Среди прочего, он рассказал, как частные мастера по ремонту айфонов могут непреднамеренно нанести серьезный вред здоровью своих клиентов.

Как уже известно, Face ID распознает владельца смартфона с помощью 3D-модели его лица: сначала она сканируется и сохраняется, а потом каждый раз сверяется с оригиналом. Модель строится при помощи множества проецируемых на лицо ИК-точек; устройство замеряет расстояние от устройства до каждой точки и «понимает» объемный рельеф лица человека.

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Face ID

Проецированием точек занимается ИК-проектор, и он может быть опасен для глаз при отсутствии дифракционного расщепителя, разделяющего луч на точки. Если этот расщепитель выходит из строя, срабатывает «система самоуничтожения» Face ID — специальный чип, который «бьет тревогу» и модуль сканера становится неработоспособен.

Поскольку каждый Face ID привязан к материнской плате и не подлежит замене даже на оригинальный, китайские мастера нашли способ «обмануть» защитный чип и заставить модуль снова работать. Они ставят на его место «обманку», которая замыкает контакты напрямую и смартфон «думает», что Face ID исправен.

В этом кроется главная опасность. Когда мастер в кустарном сервисе «восстанавливает» работу сломанного Face ID описанным выше образом, то фактически ликвидирует защиту, встроенную Apple. Если в дальнейшем на «вылеченном» Face ID сломается расщепитель луча, то модуль не отключится и начнет «выжигать» глаза владельцу смартфона.

Автор поста считает, что виновата в этом сама Apple: если бы она не устанавливала запрет на замену Face ID, то умельцам не пришлось бы «колхозить» способы возвращать к жизни оригинальные сломанные модули. 

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Источник:
Хабр
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Комментарии

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Круто писать статьи, совершенно не разбираясь в вопросе. Да, защиты не будет, но вы разберитесь, от чего и чем это может грозить. Это аналогично «переведите телефоны в авиарежим» во время полёта. Если выбирать между «ничего» и «рабочий face-id», отремонтированный «кустарным» (потому что иной не предусмотрен) методом, разумеется, надо выбрать ничего. Занимаюсь ремонтом телефонов с 2007 года. Face ID тоже ремонтируем. Пока никто не ослеп))
час назад в 23:02
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