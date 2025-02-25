Названа очень приятная причина ждать возвращения Apple в Россию. И Apple Pay здесь ни при чём

Компания Apple задолжала российским пользователям кругленькую сумму с момента ухода из России. Об этом написали в «Газета.ру».
К примеру, жительница Курска Юлия К. приобрела Macbook за 375 тысяч рублей, но он оказался неисправным — девушка так и не смогла его ни разу зарядить. Ей отказали в гарантийном ремонте, сославшись на санкции, после чего курянка подала судебный иск и выиграла его: теперь Apple должна выплатить ей 630 тысяч рублей.
Таких судебных исков много — суммарно ООО «Эппл Рус» по решениям суда должна жителям России около 40 миллионов рублей. Разумеется, всё это будет выплачено лишь в одном случае: если компания возобновит официальные продажи в России. Так что у всех россиян, пострадавших от бракованной продукции Apple, есть очень веская причина ждать возвращения компании в нашу страну. Само собой, кроме работающего Apple Pay и полноценного App Store.
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