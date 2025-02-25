Названа очень приятная причина ждать возвращения Apple в Россию. И Apple Pay здесь ни при чём

Олег

Apple


Компания Apple задолжала российским пользователям кругленькую сумму с момента ухода из России. Об этом написали в «Газета.ру».

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Согласно источнику, речь идет о судебных исках против Apple за неисполнение гарантийных обязательств по бракованным девайсам. За последние пару лет, в течение которых Apple не осуществляет обслуживание своих товаров по гарантии в нашей стране, к ней накопились сотни судебных исков от покупателей.

К примеру, жительница Курска Юлия К. приобрела Macbook за 375 тысяч рублей, но он оказался неисправным — девушка так и не смогла его ни разу зарядить. Ей отказали в гарантийном ремонте, сославшись на санкции, после чего курянка подала судебный иск и выиграла его: теперь Apple должна выплатить ей 630 тысяч рублей.

Таких судебных исков много — суммарно ООО «Эппл Рус» по решениям суда должна жителям России около 40 миллионов рублей. Разумеется, всё это будет выплачено лишь в одном случае: если компания возобновит официальные продажи в России. Так что у всех россиян, пострадавших от бракованной продукции Apple, есть очень веская причина ждать возвращения компании в нашу страну. Само собой, кроме работающего Apple Pay и полноценного App Store.

Ранее мы опубликовали подробный гайд о том, как обстоят дела с iPhone в России и стоит ли покупать его в 2025 году. 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

Alex Tkachuk
+15
Alex Tkachuk
А нахера она покупала макбук, йотабук нужно было брать, или сколковобук.
2 часа назад в 15:11
#
Yuri Konst
+38
Yuri Konst
Ну так и причина для них не возвращаться, а то будут по долгам платить)
2 часа назад в 15:26
#
Александр Кузнецов
+985
Александр Кузнецов Yuri Konst
Неустойка продолжает капать до момента выплаты, так что чем быстрее вернутся, тем меньше платить
час назад в 15:47
#
kardigan
+3915
kardigan Yuri Konst
Для них это капля в океане, так что apple сами бы рады были вернуться-прибыль в любом случае будет больше, чем убытки от судебных издержек.
час назад в 16:10
#
YABLOKOFON
+385
YABLOKOFON kardigan
Для гугла тоже были копейки пока Гугл не сдал должен (уже скоро) Гугол (100 нулей)
25 минут назад
#
tellurian
+2163
tellurian
За такую цену она купила уже не официальную модель скорее всего. Потому и нет гарантии. Моя версия.
23 минуты назад
#

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