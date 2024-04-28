Названа официальная дата запуска системы электронных повесток

Олег

Госуслуги


Осенью в России состоится полноценный запуск электронного реестра для учета военнообязанных. Об этом можно узнать из постановления Правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов.

Согласно источнику, мероприятия по внедрению «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на военный учет» должны быть завершены к 31 октября. Начиная с 1 ноября 2024 года система будет запущена официально, и призывникам начнут приходить электронные повестки от Минобороны РФ. Напомним, что их могут выборочно присылать и сейчас в рамках тестовой «обкатки».

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Электронные повестки будут поступать в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а также размещаться в едином реестре. Спустя 7 дней после размещения повестка автоматически будет считаться врученной, и в случае неявки по ней на призывника могут быть наложены соответствующие ограничения. 

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Источник:
Правительство РФ
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Комментарии

+57
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
А если у меня нет приложения госуслуги и я им не пользуюсь, как я должен об этом узнать? Почту тоже не читаю. СМС будут слать?
2 часа назад в 18:31
#
+162
Павел AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Это уже разъяснялось ранее, повестка считается врученной с момента отправки и попадания её реестр учета. То что ты её не получил,/не усидел, не значит что таким образом сможешь её избежать.
40 минут назад
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+15
TheEwb
В дверь стучать по старинке
час назад в 18:58
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