Названа официальная дата запуска системы электронных повесток



Осенью в России состоится полноценный запуск электронного реестра для учета военнообязанных. Об этом можно узнать из постановления Правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов.



Согласно источнику, мероприятия по внедрению «Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на военный учет» должны быть завершены к 31 октября. Начиная с 1 ноября 2024 года система будет запущена официально, и призывникам начнут приходить электронные повестки от Минобороны РФ. Напомним, что их могут выборочно присылать и сейчас в рамках тестовой «обкатки».







Электронные повестки будут поступать в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а также размещаться в едином реестре. Спустя 7 дней после размещения повестка автоматически будет считаться врученной, и в случае неявки по ней на призывника могут быть наложены соответствующие ограничения.