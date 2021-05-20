





Пожалуй, мало кто в современном мире не знает о браузере Internet Explorer. Появившись в 1995 году, он быстро стал популярным и оставался таким вплоть до рассвета chromium-браузеров, и даже сейчас он все еще остается в Windows 10. Более того — хватает сервисов и сайтов, работающих только через него, и некоторые его функции до сих пор используются в системе.Однако, разумеется, Microsoft отлично понимает, что этому старому «дырявому» браузеру, не поддерживающему множество современных функций, пора на покой. И теперь компания официально объявила, что поддержка последней версии Internet Explorer 11 прекратится для обычных пользователей 15 июня 2022 года.Для тех, кому все же нужна функциональность этого браузера, Microsoft рекомендует воспользоваться специальным режимом совместимости в Edge Chromium. С его помощью страницы будут загружаться на старом движке, и компания обещает поддерживать этот режим как минимум до 2029 года.