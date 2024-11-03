Названа причина купить MacBook Pro M4 прямо сейчас и не ждать следующей модели

Компания Apple не собирается кардинально обновлять MacBook Pro в 2025 году. Об этом пишет MacRumors.
Несколько дней назад Apple тихо и без презентаций выпустила обновленную линейку MacBook Pro — компьютеры получили чип Silicon M4 и соответствующие спецификации касательно портов передачи данных, обновленные модули связи и «революционную» фронтальную камеру на 12 Мп. Пожалуй, впервые в MacBook мы видим настолько качественную «вебку». Апдейт может показаться минорным, но на самом деле новинка является достойным кандидатом на покупку как минимум по одной причине.
Несколько дней назад Apple тихо и без презентаций выпустила обновленную линейку MacBook Pro — компьютеры получили чип Silicon M4 и соответствующие спецификации касательно портов передачи данных, обновленные модули связи и «революционную» фронтальную камеру на 12 Мп. Пожалуй, впервые в MacBook мы видим настолько качественную «вебку». Апдейт может показаться минорным, но на самом деле новинка является достойным кандидатом на покупку как минимум по одной причине.
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Согласно источнику, кардинально новый MacBook Pro со свежим дизайном, тонким корпусом и OLED-дисплеем не выйдет раньше 2026-го года. Ранее эта информация уже появлялась в сети, а теперь её подтвердил еще один инсайдер. Это значит, что в следующем 2025 году обновление «прошек» обещает быть крайне минорным и скучным. Если вы планировали покупать MacBook Pro, можно не беспокоиться, что через год выйдет что-то совершенно новое, и брать ноутбук прямо сейчас. А в 2026-2027 году можно будет смело обновиться на свежую модель.