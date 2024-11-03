Названа причина купить MacBook Pro M4 прямо сейчас и не ждать следующей модели







Компания Apple не собирается кардинально обновлять MacBook Pro в 2025 году. Об этом пишет MacRumors.



Несколько дней назад Apple тихо и без презентаций выпустила обновленную линейку MacBook Pro — компьютеры получили чип Silicon M4 и соответствующие спецификации касательно портов передачи данных, обновленные модули связи и «революционную» фронтальную камеру на 12 Мп. Пожалуй, впервые в MacBook мы видим настолько качественную «вебку». Апдейт может показаться минорным, но на самом деле новинка является достойным кандидатом на покупку как минимум по одной причине.



