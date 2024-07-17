Названа причина не ждать iPhone 17 и смело покупать новый айфон в 2024 году



Компания Apple столкнулась с трудностями при производстве новых чипов для iPhone 2025 года. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее сообщалось, что линейка iPhone 17 получит новейший чип, построенный по 2 нм-техпроцессу. Однако теперь стало известно, что у Apple возникли «технические трудности» в этом плане: похоже, что чип просто не успеют сделать вовремя.







Согласно источнику, как iPhone 16, так и iPhone 17 будут оснащены 3 нм-чипами, поскольку кристаллы следующего поколения TSMC сможет запустить в массовое производство не ранее 2026 года. Это значит, что производительность семнадцатой линейки iPhone будет очень схожа с шестнадцатой, а значит дожидаться её в этом плане нет смысла. Совершенно новые чипы будут доступны не ранее, чем в iPhone 18.