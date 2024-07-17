Названа причина не ждать iPhone 17 и смело покупать новый айфон в 2024 году

Олег

iPhone


Компания Apple столкнулась с трудностями при производстве новых чипов для iPhone 2025 года. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее сообщалось, что линейка iPhone 17 получит новейший чип, построенный по 2 нм-техпроцессу. Однако теперь стало известно, что у Apple возникли «технические трудности» в этом плане: похоже, что чип просто не успеют сделать вовремя.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, как iPhone 16, так и iPhone 17 будут оснащены 3 нм-чипами, поскольку кристаллы следующего поколения TSMC сможет запустить в массовое производство не ранее 2026 года. Это значит, что производительность семнадцатой линейки iPhone будет очень схожа с шестнадцатой, а значит дожидаться её в этом плане нет смысла. Совершенно новые чипы будут доступны не ранее, чем в iPhone 18. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Названа веская причина дождаться iPhone 17 Pro Max и не обращать внимания на iPhone 16 Pro Max
В следующем году Apple уберет один iPhone из линейки ради совершенно новой модели
Спустя три года Apple пояснила за ошибку iOS, которая опасна для детей

Рекомендации

Рекомендации

Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности
Сколько теперь стоят Hyundai Creta, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Лучше присядьте

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии