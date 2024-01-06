Названа работа, в которой ИИ не может заменить человека

Олег

Нейросеть


Разработчики жалуются на постоянные ошибки ИИ при использовании его для выявления уязвимостей. Об этом пишет The Register.

Согласно источнику, неспособность нейросетей нормально выполнять поиск ошибок и уязвимостей в программном обеспечении была выявлена благодаря программе Vex Curl. Команда разработчиков платит деньги тем, кто находит серьезные уязвимости в их ПО и на текущий момент в рамках программы было выплачено уже более $70 тысяч.

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В ходе работы эксперты столкнулись с проблемой: более 66% присланных отчетов на поверку оказываются ложными. Из 415 репортов действительно важными оказались всего 64, и еще 77 признали информативными, то есть не имеющими значительных последствий для безопасности.

Проверка показала, что аусорсеры, занимающиеся выявлением ошибок, начали использовать для этого нейросетевые модели. В результате сотрудники Curl получают множество отлично оформленных и легко читаемых отчетов, составленных чат-ботами, которые по сути своей оказываются ошибочными.

Разработчики называют это серьезной проблемой, поскольку использование ИИ в таком деле лишь прибавляет им работы: перебирать и проверять отчеты об уязвимостях им в любом случае приходится вручную. В вопросе поиска ошибок ПО нейросети пока неспособны заменить человека. 

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Источник:
The Register
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Комментарии

+296
Gandalf2021
Текущие нейросети с архитектурой трансформер склонны к галлюцинациям, поскольку натренированы на удовлетворение спрашивающего, а не на реальность. Ничего нового. Нейросети другой архитектуры могут вести себя иначе. А AGI ещё не достигнут, какой искусственный интеллект, вы о чём?)) его нет пока)
Вчера в 15:55
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–52
oskar
Да полно ещё профессий, где так называемый ИИ не сможет заменить человека.
Вчера в 17:07
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+1093
Grealex
Я бы сказал, пока не много профессий, где может заменить. На гаджетах и компах жизнь не заканчивается.
Вчера в 22:05
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