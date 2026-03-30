Названа реальная причина запрета покупки приложений в российском App Store

Фото freepik
Как пишет РБК, власти России нашли новый способ борьбы с VPN-сервисами, ограничив возможность их оплаты через App Store. С 1 апреля 2026 года операторы «большой четвёрки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и T2) должны будут отключить опцию пополнения баланса Apple с мобильного счета. Такое указание они получили на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта. В качестве одной из ключевых причин операторам назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.
Это решение было принято на фоне ужесточения требований к Apple со стороны Роскомнадзора. 28 марта компания Apple удалила из российского App Store около двадцати популярных VPN-клиентов, включая Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Разработчики v2RayTun опубликовали письмо от Apple, в котором говорится, что приложение удалено по требованию Роскомнадзора как содержащее «контент, незаконный в России». Apple сослалась на собственные правила, обязывающие приложения соответствовать законодательству стран, где они распространяются. В сентябре 2024 года из App Store было удалено 98 VPN-приложений. При этом в «Google Play Маркете» аналогичный софт пока остаётся доступным.
По данным «РИА Новости», на VPN-приложения в России приходится более 80% всех покупок в App Store. Таким образом, ограничение оплаты через мобильный счет ударит по основному источнику доходов Apple и зарубежных разработчиков от российских пользователей. В Минцифры рассчитывают, что упущенная выгода из-за временных ограничений будет для Apple слишком велика и заставит технологического гиганта соблюдать российское законодательство. Среди требований — установка российского магазина приложений RuStore на устройства iOS и возврат в App Store популярных российских приложений, удалённых с весны 2022 года. Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», сомневаются, что эта мера действительно заставит Apple изменить политику: «При всём уважении, рынок России сейчас — не самое главное для компании Apple».
У российских пользователей iPhone и iPad с 1 апреля у них останется лишь два способа пополнения баланса в аккаунте Apple: привязка зарубежной банковской карты (что затруднительно) либо покупка цифровых подарочных кодов через онлайн-посредников с комиссией 15–20%. Будет ли запрет распространяться на продажу подарочных сертификатов, пока неясно.