Названа самая дырявая ОС для компьютера в мире. И это не Windows

Олег

Фото: Pexels

Фото: Pexels

Аналитики опубликовали результаты исследования уязвимости компьютеров и сделали выводы, какая ОС самая небезопасная. Подробности собрали в Digital Trends.

Согласно источнику, компания Elastic Security Labs опубликовала статистику по заражениям компьютеров вирусами. Если верить ей, то на Windows всех версий приходится лишь 39% всех случаев заражения. «Яблочная» macOS оказалась в меньшинстве: она занимает лишь 6% от количества всех взломов и заражений.

Самой небезопасной и «дырявой» ОС в рейтинге оказался… Linux. Заражения этой системы составили рекордные 54%.
Что касается самих эксплойтов, то самыми популярными у хакеров были трояны с долей в 80,5%. Нашумевшие некогда программы-вымогатели и майнеры крипты заняли 3,7% и 11,3% соответственно.

Эксперты объясняют большое число заражений Linux-девайсов тем, что эта ОС в том или ином виде используется для работы облачных устройств, периферии и так далее. Они чаще всего плохо защищены и становятся мишенью для хакеров. 

Ранее мы рассказывали, что злоумышленники научились создавать вредоносное ПО легко и быстро с помощью ChatGPT. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

+148
lokky
Ха. Ожидаемо))
29 апреля 2023 в 22:42
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Cyberika
+373
Cyberika
Линуха она такая. Если не знаешь, как ею пользоваться то будешь похож на обезьяну с гранатой в руках. А в умелых руках, которые растут из правильного места она лучшая.
30 апреля 2023 в 03:37
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