Названа самая дырявая ОС для компьютера в мире. И это не Windows

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Аналитики опубликовали результаты исследования уязвимости компьютеров и сделали выводы, какая ОС самая небезопасная. Подробности собрали в Digital Trends.



Согласно источнику, компания Elastic Security Labs опубликовала статистику по заражениям компьютеров вирусами. Если верить ей, то на Windows всех версий приходится лишь 39% всех случаев заражения. «Яблочная» macOS оказалась в меньшинстве: она занимает лишь 6% от количества всех взломов и заражений.



Самой небезопасной и «дырявой» ОС в рейтинге оказался… Linux. Заражения этой системы составили рекордные 54%.

Что касается самих эксплойтов, то самыми популярными у хакеров были трояны с долей в 80,5%. Нашумевшие некогда программы-вымогатели и майнеры крипты заняли 3,7% и 11,3% соответственно.



Эксперты объясняют большое число заражений Linux-девайсов тем, что эта ОС в том или ином виде используется для работы облачных устройств, периферии и так далее. Они чаще всего плохо защищены и становятся мишенью для хакеров.