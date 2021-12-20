Специалисты Yahoo Finance ежегодно проводят опрос и называют самую лучшую техно-компанию года. Однако в 2021-м они решили выявить еще и самую худшую. Результаты этого опроса опубликованы на официальном сайте Yahoo Finance.
Согласно источнику, в 2021 году лучшей компания была названа Microsoft. Этот результат выводится путем анализа рыночных показателей компании и её достижений за прошедший год. В 2021-м Microsoft преодолела отметку в $2 трлн капитализации, а её акции выросли на 53% с начала года.
Что касается наихудшей компании, то сотрудники Yahoo Finance решили пойти другим путем — они опрашивали самых разных пользователей в интернете с целью выяснить, какая компания раздражала их в 2021 году больше всего. Среди претендентов на «антипремию» были десятки названий, в том числе Robinhood и Nikola (которая попала в скандальное разоблачение со своими электрогрузовиками). Но самой худшей компанией 2021 года была названа Facebook, которая теперь переименована в Meta — она получила аж на 50% больше негативных голосов, чем «второе место с конца» в лице Alibaba.
Пользователи писали, что Facebook не нравится им по множеству причин. Например, многих бесит постоянная слежка за их действиями в сети — люди считают, что FB преуспела в этом гораздо больше остальных. Другие говорят, что компания регулярно допускает различные утечки личных данных и активно сотрудничает с властями. А еще пользователи недовольны тем, как Facebook-Meta реагирует на жалобы и претензии в свой адрес. Среди прочего, Цукербергу припомнили и скандал с обновленной политикой конфиденциальности WhatsApp, который начался в 2020-м году и успешно перекочевал в 2021-й.
Кстати, немало людей из числа опрошенных считают, что переименование компании в Meta — всего лишь способ «замазать глаза» обычным людям и отделиться от той дурной репутации, которую заработала Facebook в последние несколько лет.
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