Названа самая веская причина не покупать iPhone 16 Pro и найти прошлогодний iPhone 15 Pro подешевле



В сети появился подробный разбор изменений в камерах новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Оказалось, что прошлогодние смартфоны всё еще очень хороши.



В последние несколько лет главное, что интересует покупателей смартфонов — это качество камер. Производители, в том числе и Apple, быстро поняли это и обращают на камеру основное внимание при релизе. На презентации iPhone 16 было именно так: Apple много и подробно расхваливала возможности камер новинок, чтобы все поверили — самые свежие айфоны поразят фотографиями.







Автор сайта lux.camera Себастьян Де Вит провел традиционное глубокое сравнение камер iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro. Он сделал более 1000 снимков в самых разных условиях, и вывел несколько тезисов:



«Сверхширик» на 48 Мп действительно стал делать более резкие фото, однако размер сенсора не изменился, и впечатляющего прироста качества не случилось.

Макросъемка на сверхширокоугольный объектив стала лучше, поскольку после кропа получается фотография разрешением 12 Мп.

Основная камера с маркетинговым названием Fusion использует сенсор, аналогичный iPhone 15 Pro по размеру; при этом в iPhone 16 он немного хуже, чем у «прошек». И 15 Pro, и 16 Pro используют одинаковую технологию объединения пикселей, так что между этими моделями практически нет видимой разницы в снимках. Автор сайта lux.camera Себастьян Де Вит провел традиционное глубокое сравнение камер iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro. Он сделал более 1000 снимков в самых разных условиях, и вывел несколько тезисов:

Исследователь отметил, что срабатывание затвора в iPhone 16 Pro и обработка снимка стала происходить немного быстрее, в том числе в формате ProRAW. Наиболее заметным улучшением Де Вит назвал 4K Dolby Vision HDR. В сухом остатке улучшения в камере iPhone 16 Pro по сравнению с iPhone 15 Pro оказались малозаметными, так что потенциальный покупатель вполне может выбрать прошлогоднюю модель, которая сейчас стоит гораздо дешевле актуальной.