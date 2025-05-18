Названа точная ёмкость батареи iPhone 17 Air. Это главное разочарование года

Фархад

iPhone

Корейский инсайдер под ником yeux1122 раскрыл точный вес и объём аккумулятора будущего iPhone 17 Air. Судя по всему, смартфон точно оправдает своё название, но в плане автономности чудес ждать не стоит.

По данным инсайдеров, iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким смартфоном за всю историю Apple. Толщина корпуса составит всего 5,5 мм, а вес — около 145 граммов. Однако за лёгкостью и компактностью стоит компромисс — аккумулятор объёмом всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня без подзарядки, что существенно ниже привычного уровня. Для сравнения, iPhone 16 оснащён батареей на 3561 мАч, а iPhone 16 Plus — на 4674 мАч.

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Apple якобы рассматривает возможность использования батарей высокой плотности, что может частично компенсировать небольшую ёмкость. Также ожидается внедрение ИИ-оптимизации автономности в iOS 19. Тем не менее, на текущем этапе iPhone 17 Air выглядит как ультралёгкое и ультратонкое устройство, ориентированное прежде всего на эстетику и мобильность, а не на длительную работу без зарядки.
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Источник:
9to5
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Комментарии

+461
Alex82
Позавчера была новость, что 17 Air будет 🔥 в плане автономности, а сегодня наоборот 💩. Плять, что не новость, то …🤦🏻‍♂️😂
Сегодня в 12:08
#
–9
cptn_ochevidnst
Ждем эмэйзинг от Apple о прелестях жизни рядом с розеткой.
— Ждёте пока зарядится ваш электромобиль? Зарядите и ваш new iPhone. Наслаждаться видами с заправки — бесценно!
— Ждете пока вырастет ваш ребёнок?..
Сегодня в 12:08
#
Yuri Konst
+70
Yuri Konst
Они над пользователями что ли издеваются? Был аккум дохлый, стал ещё дохлее( Ужас(
Сегодня в 12:15
#
John Doe
+778
John Doe Yuri Konst
Сделают более емкий аккумулятор → увеличится его срок жизни → реже будут покупать айфоны. Оно им надо?
Сегодня в 16:31
#
+964
Paspartu
Мне норм
Сегодня в 13:09
#
kardigan
+3987
kardigan
А как же новая супер батарейка , о которой недавно писали?😂
Сегодня в 14:31
#
Вася Вотафаков
+6251
Вася Вотафаков
Сразу powerbank клейте к нему на заднюю стенку
Сегодня в 16:23
#
Вася Вотафаков
+6251
Вася Вотафаков
Уровень автономности — вышел из дома, в поисках розетки
Сегодня в 16:24
#