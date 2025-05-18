Названа точная ёмкость батареи iPhone 17 Air. Это главное разочарование года







Корейский инсайдер под ником yeux1122 раскрыл точный вес и объём аккумулятора будущего

Корейский инсайдер под ником yeux1122 раскрыл точный вес и объём аккумулятора будущего iPhone 17 Air . Судя по всему, смартфон точно оправдает своё название, но в плане автономности чудес ждать не стоит.

По данным инсайдеров, iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким смартфоном за всю историю Apple. Толщина корпуса составит всего 5,5 мм, а вес — около 145 граммов. Однако за лёгкостью и компактностью стоит компромисс — аккумулятор объёмом всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня без подзарядки, что существенно ниже привычного уровня. Для сравнения, iPhone 16 оснащён батареей на 3561 мАч, а iPhone 16 Plus — на 4674 мАч. По данным инсайдеров, iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким смартфоном за всю историю Apple. Толщина корпуса составит всего 5,5 мм, а вес — около 145 граммов. Однако за лёгкостью и компактностью стоит компромисс — аккумулятор объёмом всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня без подзарядки, что существенно ниже привычного уровня. Для сравнения, iPhone 16 оснащён батареей на 3561 мАч, а iPhone 16 Plus — на 4674 мАч. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Apple якобы рассматривает возможность использования батарей высокой плотности, что может частично компенсировать небольшую ёмкость. Также ожидается внедрение ИИ-оптимизации автономности в iOS 19. Тем не менее, на текущем этапе iPhone 17 Air выглядит как ультралёгкое и ультратонкое устройство, ориентированное прежде всего на эстетику и мобильность, а не на длительную работу без зарядки.