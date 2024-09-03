Названа цена и дата релиза игры Copycat в Steam

Олег

Фото: Spoonful of Wonder


Студия Spoonful of Wonder опубликовала подробности о скором выходе своей игры об одиноком коте из приюта. Релиз уже очень скоро.

Информация о Copycat от её разработчиков появилась на портале IGN вместе с новым трейлером. Игра рассказывает историю одинокой грустной кошки Dawn, которая сменила не одного приемного хозяина и предпочла бы свободную уличную жизнь вместо нового «удочерения», но вскоре в её жизни появляется старушка Олив. Женщина оплакивает своего пропавшего питомца и сразу подружилась с Dawn. Однако и здесь подстава: уличный подражатель занимает её место в доме бабушки, вынуждая её стать бродягой.

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Геймплей создан «от первого лица» кошки: придется драться с собаками, карабкаться на деревья, сбрасывать разные вещи на землю, мяукать на всё живое и так далее. Игра оформлена как спокойная и немного грустная бродилка.

Copycat
Фото: Spoonful of Wonder 

Фото: Spoonful of Wonder
Фото: Spoonful of Wonder 

Релиз в Steam состоится 19 сентября, игра будет стоить $15. Суммарно разработчики обещают три часа геймплея и трогательную, чудесную, полную надежд историю. 

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Источник:
YT
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