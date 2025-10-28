Названа веская причина купить iPhone 17 и не ждать iPhone 18

Фото: UnsplashРечь идет о кнопке управления камерой, которая впервые появилась в линейке iPhone 16. О ее полезности до сих пор спорят в соцсетях. Как утверждает китайский инсайдер, вскоре она будет упрощена и удешевлена.
Компания Apple собирается доработать недавно добавленный элемент управления в следующем поколении своих смартфонов. Об этом пишет MacRumors.
В моделях iPhone 16 и iPhone 17 кнопка Camera Control считывает как сенсорные прикоснования, так и давление. Но в iPhone 18 такого больше не будет: Apple уберет сенсор с поверхности кнопки, останется лишь датчик давления. Цель — сделать производство айфонов более дешевым; при этом информации о снижении розничного ценника пока не появлялось.
Ранее в сети были слухи о том, что Camera Control вовсе исчезнет из следующих айфонов, но теперь становится понятно: кнопка никуда не пропадет и будет с нами еще не один год.