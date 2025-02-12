Названа веская причина купить Samsung Galaxy S25 Ultra и даже не смотреть на iPhone 16 Pro Max

Фото: PhoneBuff
Зарубежный блогер PhoneBuff провел сравнение двух флагманов от Apple и Samsung. Он решил определить, какой из смартфонов работает шустрее и дольше остается быстрым. Победитель неочевиден.
В результате безоговорочным победителем оказался Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон быстрее конкурента запускал самые разные приложения — от соцсетей до фотошопа и игр — и суммарно опередил iPhone 16 Pro Max на 15 секунд. В ходе повторного прогона (проверки на удержание приложений в оперативной памяти) «южнокореец» немного замедлился, но первое место не отдал.
Блогер справедливо назвал это «крупнейшей победой Samsung в тесте скорости за многие годы», поскольку флагманы Samsung в подобных тестах обычно проигрывали айфонам, несмотря на самые свежие процессоры Snapdragon «под капотом».
Зарубежный блогер PhoneBuff провел сравнение двух флагманов от Apple и Samsung. Он решил определить, какой из смартфонов работает шустрее и дольше остается быстрым. Победитель неочевиден.
В результате безоговорочным победителем оказался Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон быстрее конкурента запускал самые разные приложения — от соцсетей до фотошопа и игр — и суммарно опередил iPhone 16 Pro Max на 15 секунд. В ходе повторного прогона (проверки на удержание приложений в оперативной памяти) «южнокореец» немного замедлился, но первое место не отдал.
Блогер справедливо назвал это «крупнейшей победой Samsung в тесте скорости за многие годы», поскольку флагманы Samsung в подобных тестах обычно проигрывали айфонам, несмотря на самые свежие процессоры Snapdragon «под капотом».
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