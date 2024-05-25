Названа веская причина не покупать новый iPad Air 13’’



Экспертная команда iFixit опубликовала анализ внутреннего устройства нового планшета iPad Air 13’’. Всё очень грустно.



Согласно MacRumors, специалисты iFixit по традиции добыли новые девайсы Apple, чтобы разобрать их и сделать выводы о ремонтопригодности. После iPad Pro OLED на их рабочий стол попал новейший 13-дюймовый iPad Air.







Оказалось, что, несмотря на увеличенный размер, внутри 13-ка почти не отличается от своего меньшего собрата. Аккумуляторы здесь тоже крепятся на липких «язычках», что упрощает их демонтаж, но вскрыть корпус айпада всё так же сложно.







По результатам разборки iPad Air 13 получил крайне низкий балл ремонтопригодности — 3 из 10 возможных. Это значит, что при поломке починить его будет либо невозможно, либо очень дорого. Для некоторых пользователей это будет весомой причиной отказаться от покупки.