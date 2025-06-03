Названа веская причина отказаться от покупки iPhone 17 и выбрать iPhone Pro

Компания Apple не добавит в грядущие базовые айфоны функцию, которую ждут уже много лет — ProMotion. Об этом пишет MacRumors.
Если говорить точнее, то 120 Гц в 17-х айфонах, скорее всего, появится, но это может быть даже плохой новостью, так как ProMotion в «базу» не встроят. Это значит, что смартфон не сможет варьировать частоту кадров динамически — как известно, этот процесс экономит заряд аккумулятора. Без ProMotion устройство будет принудительно использовать 120 Гц, и его автономность может просесть. Особенно возникают вопросы по поводу АКБ в iPhone 17 Air, который должен быть тоньше обычных моделей.
В линейке устройств Apple пока еще не было и нет ни одного смартфона, планшета или компьютера, который поддерживал бы 120 Гц и не имел бы ProMotion. Так что эффект от такого «комбо» нам еще предстоит оценить. Возможно, в этом году не стоит покупать базовые айфоны, чтобы не стать «подопытным кроликом» для Apple.
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