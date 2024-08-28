Названа веская причина пропустить iPhone 16 и подождать следующего поколения



Компания Apple может существенно улучшить быстродействие и многозадачность iPhone 17 по сравнению с iPhone 16. Об этом написали в MacRumors.



Согласно источнику, перечисленные улучшения будут достигнуты заметно большим объемом оперативной памяти в айфонах 2025 года. Ожидается, что все версии iPhone 16 получат 8 Гб ОЗУ — минимальный объем для работы с Apple Intelligence. Однако уже в следующем году размер «оперативки» может быть увеличен до рекордных 12 Гб; что-то подобное ранее мы видели лишь в топовом iPad Pro.







В первую очередь ОЗУ будет наращиваться ради «яблочной» нейросети, но и в других задачах этот параметр очень важен. Все версии iPhone 17 смогут удерживать открытыми гораздо больше приложений и вкладок в браузере, не перезагружая их, а переход между открытыми задачами будет мгновенным.