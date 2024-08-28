Названа веская причина пропустить iPhone 16 и подождать следующего поколения

Олег

iPhone 17


Компания Apple может существенно улучшить быстродействие и многозадачность iPhone 17 по сравнению с iPhone 16. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, перечисленные улучшения будут достигнуты заметно большим объемом оперативной памяти в айфонах 2025 года. Ожидается, что все версии iPhone 16 получат 8 Гб ОЗУ — минимальный объем для работы с Apple Intelligence. Однако уже в следующем году размер «оперативки» может быть увеличен до рекордных 12 Гб; что-то подобное ранее мы видели лишь в топовом iPad Pro.

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В первую очередь ОЗУ будет наращиваться ради «яблочной» нейросети, но и в других задачах этот параметр очень важен. Все версии iPhone 17 смогут удерживать открытыми гораздо больше приложений и вкладок в браузере, не перезагружая их, а переход между открытыми задачами будет мгновенным. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3693
kardigan
😁Подаждём ещё пять штук, а после купим!
Сегодня в 13:17
#
+7
Machet
Я бы лучше подождал iPhone 25, там точно все будет значительно лучше.
Сегодня в 13:38
#
Юра из МУРа
+252
Юра из МУРа Machet
С такой войнушкой не доживём мы до него, пяткой чую(
Сегодня в 15:00
#
+13
люмпен2 Юра из МУРа
Вы держитесь там за мкадом. Хорошего вам настроения))
час назад в 16:27
#
+39
tree
Веская причина только одна, отсутствие денег на кармане)
51 минуту назад
#

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