Названа веская причина смело брать iPhone 17, и не ждать ни iPhone 18, ни iPhone 18 Pro

Олег

iPhone 17 Pro

Фото: Apple 

Инсайдеры раскрыли новые подробности о следующих айфонах 2026 года — похоже, ждать их не стоит и можно смело покупать новинки текущего сентября. Информацию опубликовали в MacRumors.

Ранее ходили слухи, что линейка iPhone 17 получить уменьшенный вырез Dynamic Island за счет смены положения модуля Face ID под матрицей и использования перископической линзы. По факту этого не случилось, а значит изменение придет в следующем году.

Однако для iPhone 18 и iPhone 18 Pro ожидалось более масштабное обновление — по слухам, Apple должна была в 2025 году уменьшить «островок», а в 2026-м — впервые протестировать дисплей совсем без выреза. Для этого Face ID и фронтальная камера расположились бы под дисплеем. Судя по всему, в линейке iPhone 18 этого не будет, а значит изменения будут крайне минимальными. 

Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone 17 вышел, а что дальше? Apple представит ещё 6 гаджетов в 2025 году
Никакому Galaxy Z Fold такое не снилось: складной iPhone всё ещё может получить подэкранный Touch ID
Появился безумный концепт iPhone 18 Ultra Fold

Комментарии

tellurian
+2619
tellurian
Как по мне, не надо ждать. Есть возможность, нужно брать сейчас и наслаждаться.
Вчера в 19:56
#
+96
Gntlmn Mthfcng tellurian
Какой планируете брать?) интересно к 1 ноябрю 17 про будет стоить 99к или нет 🤣
Вчера в 21:17
#
+6
iguana tellurian
Правильно.Поэтому берем 16промакс и наслаждаемся 😁
2 часа назад в 14:47
#
+5
leo20054
Каждый год одни и теми заголовки
Вчера в 23:54
#