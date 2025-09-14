Названа веская причина смело брать iPhone 17, и не ждать ни iPhone 18, ни iPhone 18 Pro

Инсайдеры раскрыли новые подробности о следующих айфонах 2026 года — похоже, ждать их не стоит и можно смело покупать новинки текущего сентября. Информацию опубликовали в MacRumors.

