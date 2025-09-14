Названа веская причина смело брать iPhone 17, и не ждать ни iPhone 18, ни iPhone 18 Pro

Фото: AppleРанее ходили слухи, что линейка iPhone 17 получить уменьшенный вырез Dynamic Island за счет смены положения модуля Face ID под матрицей и использования перископической линзы. По факту этого не случилось, а значит изменение придет в следующем году.
Инсайдеры раскрыли новые подробности о следующих айфонах 2026 года — похоже, ждать их не стоит и можно смело покупать новинки текущего сентября. Информацию опубликовали в MacRumors.
Инсайдеры раскрыли новые подробности о следующих айфонах 2026 года — похоже, ждать их не стоит и можно смело покупать новинки текущего сентября. Информацию опубликовали в MacRumors.
Однако для iPhone 18 и iPhone 18 Pro ожидалось более масштабное обновление — по слухам, Apple должна была в 2025 году уменьшить «островок», а в 2026-м — впервые протестировать дисплей совсем без выреза. Для этого Face ID и фронтальная камера расположились бы под дисплеем. Судя по всему, в линейке iPhone 18 этого не будет, а значит изменения будут крайне минимальными.