Названа веская причина срочно удалить Microsoft Office со своего компьютера Mac

Олег

Office


Офисный пакет от Microsoft для macOS оказался открыт для злоумышленников. Об этом пишет How-to Geek.

Согласно источнику, уязвимость обнаружена в системе добавления новых библиотек в Microsoft Excel, OneNote, PowerPoint, Word, Outlook и Teams. Разрешения, выданные уже установленным расширениями, автоматически действуют и для добавляемых позже компонентов. Это позволяет зловредному хакеру замаскировать свой софт под компонент MS Office и получить в руки доступ к Mac.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Уязвимость дает возможность записывать звук и видео на встроенные микрофон и камеру Mac, получать доступ к персональным данным и файлам и даже регистрировать ввод текста на клавиатуре. Также есть потенциальная возможность рассылать письма через Outlook от имени пользователя.

Microsoft пока не комментировала выявленные уязвимости своего ПО, так что наилучшим решением до выхода патча будет удалить MS Office со своего Mac. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
How-to Geek
Cсылки по теме:
Microsoft прикрыла лазейку для опытных пользователей Windows
Хитрые пользователи лишились доступа к облаку OneDrive
Microsoft убрала из Windows древнее и сильно раздражающее ограничение

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+928
Paspartu
Дождусь апдейт
28 минут назад
#
Dmitriy
+1105
Dmitriy
ms office на маках по жизни был тормозным. Пофг на производительность железа, тормоз. Посему лично я пользовался им только по крайней необходимости.
21 минуту назад
#