Названа веская причина срочно удалить Microsoft Office со своего компьютера Mac



Офисный пакет от Microsoft для macOS оказался открыт для злоумышленников. Об этом пишет How-to Geek.



Согласно источнику, уязвимость обнаружена в системе добавления новых библиотек в Microsoft Excel, OneNote, PowerPoint, Word, Outlook и Teams. Разрешения, выданные уже установленным расширениями, автоматически действуют и для добавляемых позже компонентов. Это позволяет зловредному хакеру замаскировать свой софт под компонент MS Office и получить в руки доступ к Mac.







Уязвимость дает возможность записывать звук и видео на встроенные микрофон и камеру Mac, получать доступ к персональным данным и файлам и даже регистрировать ввод текста на клавиатуре. Также есть потенциальная возможность рассылать письма через Outlook от имени пользователя.



Microsoft пока не комментировала выявленные уязвимости своего ПО, так что наилучшим решением до выхода патча будет удалить MS Office со своего Mac.