Читатели журнал EDGE получили 344 выпуск журнала раньше времени, он должен был выйти 26 марта. В связи с этим в сети уже начали появляться фрагменты обзора Half-Life: Alyx, которую издание назвало игрой месяца.



Из обзора следует, что игрокам на выбор будут доступны два режима с ограниченным движением, если планируете играть сидя на диване, или с полноценным движением, которое будет ограничиваться только размерами вашей комнаты. По словам обзорщика, второй вариант выглядит явно привлекательнее, поскольку позволяет полностью погрузиться в игру.





«Свободное передвижение раскрывает основные достоинства игры. Вы сможете использовать укрытия и прочие объекты виртуальной окружающей среды. Удовольствие от Alyx будет напрямую зависеть от свободного пространства, в котором вы планируете играть», — EDGE.



Он также добавил, что для комфортной игры наличие свободного места может стать дополнительным системным требованием. Автор рассказал, что несмотря на довольно просторную комнату, даже у него возникали некоторые проблемы, потому что во время игры приходится постоянно учитывать своё местоположение и думать, не столкнешься ли с каким-нибудь предметом мебели. Игра вышла сегодня на ПК в Он также добавил, что для комфортной игры наличие свободного места может стать дополнительным системным требованием. Автор рассказал, что несмотря на довольно просторную комнату, даже у него возникали некоторые проблемы, потому что во время игры приходится постоянно учитывать своё местоположение и думать, не столкнешься ли с каким-нибудь предметом мебели. Игра вышла сегодня на ПК в Steam





