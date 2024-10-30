Названо главное преимущество Opera перед Chrome

В скором времени Chrome перейдёт на использование фреймворка Manifest V3, из-за чего в браузере перестанут работать некоторые популярные расширения (например, блокировщики рекламы, обходилки блокировок и качалки музыки и видео). Разработчики Opera сообщили, что их браузер это ограничение не затронет.
Поддержка Manifest V2 будет отключена в Chromium, а затем она пропадёт в браузерах на его основе (в их числе Chrome и множество других проектов). Тем не менее Google сохранит возможность вернуть Manifest V2 черtз скрытые настройки, а разработчики других браузеров могут не отключать этот фреймворк вплоть до лета 2025 года.
Opera не зависит от прихоти создателей Chromium, поскольку основан на собственном движке. Это позволит использовать популярные расширения даже после того, как они будут отключены в Chrome и всех других браузерах на базе Chromium. Кроме того, выпущенный недавно браузер Opera One R2 содержит возможности, аналогичные тем, что предлагают сторонние расширения (в том числе генеративный ИИ и динамически изменяющиеся темы оформления). Благодаря этому, как заверяют разработчики, он работает более стабильно и потребляет меньше системных ресурсов.
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