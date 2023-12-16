Названо главное слово 2023 года. И это не «Искусственный интеллект»

Артем
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Тем не менее относится к нему, точнее к его побочным эффектам Свою версию огласил один из первых словарных онлайн-ресурсов Dictionary.com. По наблюдению специалистов 85% цифровых СМИ использовали данный термин, а поисковые запросы взлетели на 46% за прошедший год.

Это слово «галлюцинация» (hallucinate). И оно не имеет ничего общего с особенностями психики и патологии мозга. Термин описывает сбой искусственного интеллекта в процессе которого ложная информация выдается за правдивую. 

Галлюцинации возникают, если у чат-бота есть пробел в знаниях, и система опирается к наиболее статистически верной информации. В тексте это может выглядеть правдиво и ошибка вскроется только при самостоятельной проверке фактов. Однако встречались и «тяжелые» случаи, когда ИИ выдавал странные ответы или вовсе бессмысленный набор слов.

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Лексикографы Dictionary.com выбрали слово «галлюцинация», потому что уверены, искусственный интеллект — одно из самых важных событий в нашей жизни.

«Галлюцинации — подходящее слово для исторического периода, когда новые технологии могут казаться чем-то на грани вымысла или сна, особенно когда они сами способны на вымысел», — отметили сотрудники Dictionary.com.

Dictionary.com — онлайн-словарь,  зарегистрированный 14 мая 1995 года — за 6 лет до появления «Википедии». Основным контентом на Dictionary.com является проприетарный словарь, который редактируется и обновляется сотрудниками сайта по мере поступления новой информации.
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Источник:
Smithsonianmag
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Комментарии

+262
Gandalf2021
Вполне правильно, но галлюцинации вообще занимают всё более важное место в нашей жизни и на простом английском языке они называются менее замысловатым словом: ФЭЙКИ…
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