Названо главное слово 2023 года. И это не «Искусственный интеллект»

Тем не менее относится к нему, точнее к его побочным эффектам Свою версию огласил один из первых словарных онлайн-ресурсов Dictionary.com. По наблюдению специалистов 85% цифровых СМИ использовали данный термин, а поисковые запросы взлетели на 46% за прошедший год.
Это слово «галлюцинация» (hallucinate). И оно не имеет ничего общего с особенностями психики и патологии мозга. Термин описывает сбой искусственного интеллекта в процессе которого ложная информация выдается за правдивую.
Галлюцинации возникают, если у чат-бота есть пробел в знаниях, и система опирается к наиболее статистически верной информации. В тексте это может выглядеть правдиво и ошибка вскроется только при самостоятельной проверке фактов. Однако встречались и «тяжелые» случаи, когда ИИ выдавал странные ответы или вовсе бессмысленный набор слов.
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Лексикографы Dictionary.com выбрали слово «галлюцинация», потому что уверены, искусственный интеллект — одно из самых важных событий в нашей жизни.
«Галлюцинации — подходящее слово для исторического периода, когда новые технологии могут казаться чем-то на грани вымысла или сна, особенно когда они сами способны на вымысел», — отметили сотрудники Dictionary.com.
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