Названо одно из сильнейших качеств Samsung Galaxy S23 Ultra

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон проверил новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra на прочность. Оказалось, что качество сборки и компонентов является одной из сильнейших сторон этого устройства.Как обычно, Зак начал с теста стёкол смартфона на устойчивость к царапинам — первые следы появились на уровне 6 по шкале твёрдости Мооса, а на 7 уровне уже виднелись более глубокие бороздки.Металлические грани и кнопки оказались абсолютно неустойчивыми к царапинам, как и следовало ожидать, зато экран выдержал испытание зажигалкой на протяжении 1 минуты.В финальном тесте на хрупкость девайс проявил себя как танк — блогеру не удалось даже слегка его погнуть, в то время как флагманы некоторых других производителей буквально складывались пополам.