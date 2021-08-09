TikTok — самое скачиваемое приложение в мире. Об этом сообщает аналитическая фирма Nikkei. 

Приложение с короткими видео обошло Facebook, Instagram и WhatsApp. До 2021 года лидерство было за Facebook, TikTok обогнал его благодаря стремительного роста популярности у поколения Z. 



В 2021 году давление на китайские соцсети ослабло. Президент США Джо Байден подписал указ о снятии ограничений на работу TikTok и WeChat. До этого санкции в отношении них накладывались при экс-президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. 

Nikkei дополняет, что пандемия способствовала росту популярности TikTok. Люди оказались взаперти, и у них появилось больше свободного времени, а артисты отменили концерты, и им нужно было удерживать аудиторию. Решением обеих проблем стала платформа с короткими видео. 

Другие крупные платформы начали подражать TikTok. Instagram Reels и YouTube Shorts — альтернатива коротким видео из этого сервиса. 


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