TikTok — самое скачиваемое приложение в мире. Об этом сообщает аналитическая фирма Nikkei.Приложение с короткими видео обошло Facebook, Instagram и WhatsApp. До 2021 года лидерство было за Facebook, TikTok обогнал его благодаря стремительного роста популярности у поколения Z.В 2021 году давление на китайские соцсети ослабло. Президент США Джо Байден подписал указ о снятии ограничений на работу TikTok и WeChat. До этого санкции в отношении них накладывались при экс-президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.Nikkei дополняет, что пандемия способствовала росту популярности TikTok. Люди оказались взаперти, и у них появилось больше свободного времени, а артисты отменили концерты, и им нужно было удерживать аудиторию. Решением обеих проблем стала платформа с короткими видео.Другие крупные платформы начали подражать TikTok. Instagram Reels и YouTube Shorts — альтернатива коротким видео из этого сервиса.