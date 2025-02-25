Названо точное время запуска корабля «Прогресс МС-30»

Артем
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Фото: космического центра «Южный»

Ракету космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» уже транспортировали на стартовый комплекс Байконура. До старта остались считанные дни.

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После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты «Роскосмоса» продолжили подготовку к пуску ракеты «Союз-2.1а». Ее запуск запланирован на 28 февраля в 00:24:27 по московскому времени.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», корабль «Прогресс МС-30» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия». Их сборка проводилась в монтажно-испытательном корпусе Байконура 

«Прогресс МС-30» перевезет свыше 2500 кг грузов на МКС, среди которых 1 179 кг — аппаратура и оборудование для систем станции, научных экспериментов, а также одежды, питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа, топливо, питьевая вода и азот для пополнения атмосферы на МКС. Также космонавтам отправят новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.
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Источник:
Роскосмос
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