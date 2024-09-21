Названо условие полной блокировки YouTube в России

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал, когда в России стоит ожидать полной блокировки YouTube. По его словам, доступ к этому сервису будет перекрыт после того как отечественные аналоги наладят удобную систему монетизации для авторов контента.
Чернышов напомнил, что российские авторы больше не получают денег от YouTube. Из-за санкций выплаты им были остановлены, также была прекращена монетизация показом встроенной в видео рекламы. Депутат также рассказал, что из-за проблем с доступом в YouTube многие блогеры начали дублировать свой контент на российские площадки, а те начали запускать обновлённые программы вознаграждения авторам.
В настоящее время YouTube официально не блокируется, однако доступ к нему сильно замедлен. Смотреть видео при использовании проводного интернета или Wi-Fi почти невозможно, хотя в сетях сотовых операторов скорость выше (чем недовольны мелкие региональные провайдеры, пожаловавшиеся на Роскомнадзор в ФАС).
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