Названо условие полной блокировки YouTube в России

Александр


Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал, когда в России стоит ожидать полной блокировки YouTube. По его словам, доступ к этому сервису будет перекрыт после того как отечественные аналоги наладят удобную систему монетизации для авторов контента.

Чернышов напомнил, что российские авторы больше не получают денег от YouTube. Из-за санкций выплаты им были остановлены, также была прекращена монетизация показом встроенной в видео рекламы. Депутат также рассказал, что из-за проблем с доступом в YouTube многие блогеры начали дублировать свой контент на российские площадки, а те начали запускать обновлённые программы вознаграждения авторам.

В настоящее время YouTube официально не блокируется, однако доступ к нему сильно замедлен. Смотреть видео при использовании проводного интернета или Wi-Fi почти невозможно, хотя в сетях сотовых операторов скорость выше (чем недовольны мелкие региональные провайдеры, пожаловавшиеся на Роскомнадзор в ФАС).

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Комментарии

tellurian
+1861
tellurian
Не все авторы не получают выплаты. Варианты есть.
2 часа назад в 11:33
#
Костя Панов
+1
Костя Панов
Я предлагаю заблокировать вице спикера, почему государство людям делает только хуже?
час назад в 12:08
#
+4802
Carter_Mayers
Никогда столько российский или СНГ’шный сервис платить не будет, сколько платит зарубежный. Достаточно просто посмотреть на уровень развития стран, уровень жизни и зарплаты. Тем более, если сервис государственный. Мыло, Яндекс, Ростелеком, явно не про бабки, качество и прочее. Государство само привыкло зарабатывать и хапать где попало и делать бабки из воздуха. Так что всё это байки и сказки про Белого Бычка, про конкуренцию, возможности, комфорт для бизнеса и прочее
29 минут назад
#
0
nomer14 Carter_Mayers
Спасибо, кэп. Вы свободны.
12 минут назад
#

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