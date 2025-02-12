Названы 10 причин за и 10 против покупки Samsung Galaxy S25 Ultra





«Он даже хуже Алисы», — отметил один из минусов Samsung Galaxy S25 Ultra Эльдар Муртазин. По его мнению, у флагмана недостатков также много, как и преимуществ. Рассказываем, чем автору понравилась новинка, а чем нет. «Он даже хуже Алисы», — отметил один из минусов Samsung Galaxy S25 Ultra Эльдар Муртазин. По его мнению, у флагмана недостатков также много, как и преимуществ. Рассказываем, чем автору понравилась новинка, а чем нет. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Автор считает, что ни один другой смартфон не может составить конкуренцию «корейцу», поскольку для производства задействованы самые топовые разработки бренда. iPhone 16 Pro Max, любой «китайский» флагман на Android, лишь частично могут тягаться с Galaxy S25 Ultra, но не по совокупности характеристик.В качестве аргумента приведены сразу несколько критериев. Самое важное — широкий спектр возможностей, от заметок до редактирования фотографий. Кроме того, на совещании с чиновниками человек со смартфоном и ручкой воспринимается серьезнее того, кто просто уткнулся в экран и набирает текст вручную.В нем практически отсутствует ШИМ, частота которого составляет 496 Гц — чуть выше iPhone, а яркость в 2600 нит кладет на лопатки «китайцев» с многотысячными характеристиками. Также Муртазин вписал в плюсы самую большую диагональ среди моноблоков.Несмотря на то, что 200 МП сенсор используется уже несколько поколений линейки «Ультра», его «за глаза» хватит как для повседневной съемки, так и для профессиональной, если разбираться в точечных настройках камеры.«Не маркетинговая фишка, когда пыль в глаза пускают, это реальная штука», — подчеркнул аналитик. По его словам, Samsung одна из немногих компаний, которая сделала ставку на искусственный интеллект и исправно придерживается стратегии, а юольшинство «умных» функций можно применять каждый день.Samsung заявила о 7-летней поддержке флагмана свежими обновлениями, включая патчи безопасности и бесшовные A/B-прошивки. По мнению Муртазина, такие обязательства хорошее подспорье смартфону, цена которого может достигать $2000 (187 тыс руб).При аккумуляторе 5000 мА·ч Galaxy S25 Ultra спокойно конкурирует с флагманами Apple и другими производителями смартфонов. Его экран стабильно выдерживает по 6-7 часов работы в день, если не заморачиваться с настройками яркости и энергосбережения.В Samsung Galaxy S25 Ultra установлен высокопроизводительный процессор Snapdragon 8 Elite. Муртазин уточнил, что производители слегка «задушили» чип, чтобы тот не перегревал корпус и не убил аккумулятор. Однако по мнению автора, даже урезанной мощности хватит «на много-много лет».Тут речь идет о функции DEX, которая при наличии клавиатуры, мыши и телевизора может заменить ПК в стандартных офисных задачах.Автор заявляет, что даже удары молотком (чего не стоит повторять) по корпусу, почти не повлияли на состояние флагмана. Его ударопрочность обеспечивает стекло Gorilla Armor 2 в связке с титановой рамкой и переработанной конструкцией для защиты «стаба» камеры.При средней стоимости в 160 тыс руб, Galaxy S25 Ultra не сильно отличается от предшественника, который сейчас можно найти по цене около 80 тыс руб.Samsung начала «обезьянничать» с дизайном, сменив скругленные грани на рубленные. По мнению автора, это не удобно и заставляет пукупать к смартфону дополнительный чехол.В последней версии стилуса убрали Bluetooth, который позволял дистанционно управлять смартфоном. При этом S Pen от Galaxy S24 Ultra сделали несовместимым. «Сначала дали, потом отобрали», — пожаловался Муртазин.Возможности камеры не прогрессируют на фоне остальных производителей. Он снимает лучше iPhone, но не может предложить новых фишек, вроде отдельного модуля цветокоррекции или серийную съемку движущихся предметов.В тяжелых игрушках и передаче объемных данных, смартфон перегревается и теряет производительность. Кроме того, без чехла температура корпуса может доставить дискомфорт в использовании.В отличие от «китайцев», которые комплектуют свои смартфоны стеклами и чехлами, Samsung «жлобствуют», как Apple. Такое отношение к клиентам, Муртазин посчитал банальным неуважением.Кроме того, что официально ассистент не поддерживается в России, он крайне далек от совершенства. Даже после длительных тестов помощник не смог верно ответить, какой сейчас год. «Он даже хуже Алисы», — подчеркнул Муртазин.Многие функции созданы для того, чтобы просто поиграться. Например, попросить ИИ написать текст и следом отправить адресату. Автор считает, что Samsung могли бы уделить больше внимание их полезности.Будущий флагман будет значительно лучше Galaxy S25 Ultra, при этом сохранит старый ценник. Итог — покупать сейчас Galaxy S25 Ultra нет смысла, когда есть вполне достойный Galaxy S24 Ultra.Кроме iPhone, это один из самых дорогих флагманов, который ненужен большинству людей для повседневного использования.