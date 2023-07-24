Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе

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В сети появился список смартфонов Samsung, которые не получат долгожданное обновление ПО в августе. Подробности собрали в Gizmochina.Согласно источнику, речь идет об обновлении фирменной оболочки от Samsung OneUI 6.0 — она выйдет в августе на базе релизной версии Android 14. К сожалению, 12 смартфонов Galaxy не получат этот апдейт — среди них есть относительно свежие флагманские модели: