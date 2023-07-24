Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе

Олег

Galaxy

Фото: Unsplash

В сети появился список смартфонов Samsung, которые не получат долгожданное обновление ПО в августе. Подробности собрали в Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет об обновлении фирменной оболочки от Samsung OneUI 6.0 — она выйдет в августе на базе релизной версии Android 14. К сожалению, 12 смартфонов Galaxy не получат этот апдейт — среди них есть относительно свежие флагманские модели:

  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 Plus
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy A71
  • Galaxy A51
  • Galaxy A32
  • Galaxy A22

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Помимо этого, источник назвал и планшеты, владельцы которых могут не рассчитывать на продолжение поддержки:

  • Galaxy Tab S7 Plus
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S6 Lite 2020
  • Galaxy Tab A8
  • Galaxy Tab A7 Lite.

Несмотря на то, что Android 14 перечисленным девайсам не видать, они будут получать патчи безопасности еще какое-то время. 

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Источник:
Gizmochina
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