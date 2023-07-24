Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе

Фото: Unsplash
В сети появился список смартфонов Samsung, которые не получат долгожданное обновление ПО в августе. Подробности собрали в Gizmochina.
Согласно источнику, речь идет об обновлении фирменной оболочки от Samsung OneUI 6.0 — она выйдет в августе на базе релизной версии Android 14. К сожалению, 12 смартфонов Galaxy не получат этот апдейт — среди них есть относительно свежие флагманские модели:
В сети появился список смартфонов Samsung, которые не получат долгожданное обновление ПО в августе. Подробности собрали в Gizmochina.
Согласно источнику, речь идет об обновлении фирменной оболочки от Samsung OneUI 6.0 — она выйдет в августе на базе релизной версии Android 14. К сожалению, 12 смартфонов Galaxy не получат этот апдейт — среди них есть относительно свежие флагманские модели:
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy A71
- Galaxy A51
- Galaxy A32
- Galaxy A22
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Помимо этого, источник назвал и планшеты, владельцы которых могут не рассчитывать на продолжение поддержки:
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 Lite 2020
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite.
Несмотря на то, что Android 14 перечисленным девайсам не видать, они будут получать патчи безопасности еще какое-то время.
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