Названы 2 веские причины купить iPhone 17 прямо сейчас и не ждать iPhone 18

Компания Apple планирует удешевить следующий базовый айфон, в результате чего он станет ближе к бюджетной линейке «е». Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Нынешние реалии с удорожанием электроники не обходят даже Apple, поэтому компания собирается пересмотреть свои планы в отношении базового iPhone 18. Компоненты будущей новинки собираются удешевить, чтобы снизить ее себестоимость, поскольку Apple не хочет повышать розничный ценник.Согласно источнику, ухудшение может настичь дисплейный модуль. Кажется, 120 Гц не заберут, но снизится пиковая яркость — сейчас она составляет 3000 нит на ярком солнце.Также смартфоны получат более дешевый чип. В iPhone 17 установлен Apple A19 с 5 ядрами GPU, в iPhone 17e — A19 с 4 ядрами GPU, а в iPhone 17 Pro — с 6 ядрами GPU. Грядущий iPhone 18 получит чип Apple A20 с 4 ядрами GPU, что фактически уравняет его производительность с iPhone 18e. Apple может даже изменить название чипа, чтобы замаскировать это ухудшение.По сути, iPhone 17 сейчас — это базовый айфон на пике технологий, а следующий будет хуже. Также напомним, что релиз iPhone 18 состоится не в сентябре 2026, а в начале 2027 — за несколько месяцев дефицит и удорожание могут усилиться. Обе эти причины побуждают купить iPhone 17 прямо сейчас и пользоваться им минимум 2-3 года.