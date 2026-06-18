Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Названы 40 улучшений iPhone, которые заставят вас обновиться на iOS 27

Фархад


Всё внимание Apple на минувшей конференции WWDC 2026 было уделено Siri AI. По сути, это самые значительные нововведения в iOS 27, но разработчики также заявили, что обновление существенно ускорит все совместимые смартфоны. Ну, а теперь компания описала более 40 улучшений, благодаря которым ваш iPhone станет быстрее после обновления до iOS 27.

Как iOS 27 ускорит ваш iPhone и не только? Всё дело в том, что Apple тщательно проработала свое программное обеспечение, чтобы сделать его быстрее и надежнее по 40 следующим аспектам:
  • Более быстрая загрузка новых снимков в приложении «Фотографии» (до 70% быстрее);
  • Более быстрое открытие полноэкранного режима из виджета «Фотографии»;
  • Более быстрая отрисовка вкладки «Коллекции» в приложении «Фотографии»;
  • Более быстрое начало загрузки в iCloud Photos;
  • Более быстрый запуск камеры в режиме энергосбережения;
  • Более быстрое добавление последних снимков камеры в приложении «Сообщения»;
  • Более быстрая загрузка содержимого стартовой страницы в Safari;
  • Более высокая производительность веб-приложений в Safari;
  • Более быстрая обработка JavaScript в Safari;
  • Более быстрая загрузка сообщений в приложении «Почта»;
  • Более быстрое сопряжение аксессуаров HomeKit;
  • Более быстрое обновление аксессуаров умного дома;
  • Более быстрая загрузка окна «Сейчас воспроизводится» в приложении «Музыка»;
  • Более быстрое начало воспроизведения Apple Music;
  • Более быстрый предварительный просмотр досок в Freeform;
  • Более быстрое обновление данных в приложении «Здоровье»;
  • Более быстрый запуск тренировки в приложении «Тренировка»;
  • Более быстрый просмотр и передача файлов в iPadOS;
  • Более быстрый доступ к строке меню в iPadOS;
  • Более быстрое переключение окон в iPadOS;
  • Более быстрое закрытие окон в iPadOS;
  • Более быстрое создание учетных записей пользователей в macOS;
  • Более быстрое воспроизведение мультимедиа в watchOS;
  • Более быстрый запуск расширений приложений в watchOS;
  • Более быстрая загрузка и подключение к Wi-Fi в visionOS;
  • Более быстрое переключение экрана блокировки;
  • Более быстрый запуск приложений (до 30% быстрее);
  • Более быстрое подключение AirPlay к Apple TV и HomePod;
  • Более быстрый просмотр сетевых файлов;
  • Более быстрое и надежное считывание NFC;
  • Более быстрая реакция голосового управления в iOS;
  • Более быстрый вход и выход из режимов вспомогательного доступа и управляемого доступа;
  • Более быстрое сохранение PDF-файлов;
  • Более быстрое распознавание текста на фотографиях и в документах;
  • Более быстрое быстрое возвращение к сервису;
  • Более быстрая загрузка клавиатур эмодзи и стикеров;
  • Более быстрая индексация ярлыков и действий в Spotlight;
  • Более быстрая многоязычная обработка текста для рукописного ввода на нескольких языках;
  • Более быстрая передача AirDrop (до 80% быстрее);
  • Более быстрое обнаружение получателей AirDrop;
  • Более быстрый доступ к общему контенту на iCloud.com;


Apple даже заявляет, что некоторые из ее показателей производительности основаны на тестировании, которое проводилось на линейке iPhone 11. Например, компания утверждает, что приложения запускаются до 30% быстрее на iPhone 11 Pro Max с iOS 27 по сравнению с таким же смартфоном на iOS 26.4.2.

Все это очень впечатляет — особенно для пользователей старых моделей iPhone.  Напомним, пока iOS 27 доступна в виде бета-версии для разработчиков. Публичная сборке выйдет в июле, а в сентябре ждём обновление для всех.
0
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
17 продуктов, которые Apple похоронит с релизом iOS 27
Конец эпохи культовых бэкапов? macOS 27 Golden Gate не поддерживает Time Capsule
В iOS 27 мощно прокачали «Заметки». Вам точно понравятся эти функции

Рекомендации

Рекомендации

Домашний интернет начнут фильтровать. В Москве внедряют «белые списки» для проводной сети (Обновлено)
Протестировали две замены Telegram — KakaoTalk и BiP. Они уже в топе российского App Store
Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами
Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также