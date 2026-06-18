Названы 40 улучшений iPhone, которые заставят вас обновиться на iOS 27

Более быстрая загрузка новых снимков в приложении «Фотографии» (до 70% быстрее);

Более быстрое открытие полноэкранного режима из виджета «Фотографии»;

Более быстрая отрисовка вкладки «Коллекции» в приложении «Фотографии»;

Более быстрое начало загрузки в iCloud Photos;

Более быстрый запуск камеры в режиме энергосбережения;

Более быстрое добавление последних снимков камеры в приложении «Сообщения»;

Более быстрая загрузка содержимого стартовой страницы в Safari;

Более высокая производительность веб-приложений в Safari;

Более быстрая обработка JavaScript в Safari;

Более быстрая загрузка сообщений в приложении «Почта»;

Более быстрое сопряжение аксессуаров HomeKit;

Более быстрое обновление аксессуаров умного дома;

Более быстрая загрузка окна «Сейчас воспроизводится» в приложении «Музыка»;

Более быстрое начало воспроизведения Apple Music;

Более быстрый предварительный просмотр досок в Freeform;

Более быстрое обновление данных в приложении «Здоровье»;

Более быстрый запуск тренировки в приложении «Тренировка»;

Более быстрый просмотр и передача файлов в iPadOS;

Более быстрый доступ к строке меню в iPadOS;

Более быстрое переключение окон в iPadOS;

Более быстрое закрытие окон в iPadOS;

Более быстрое создание учетных записей пользователей в macOS;

Более быстрое воспроизведение мультимедиа в watchOS;

Более быстрый запуск расширений приложений в watchOS;

Более быстрая загрузка и подключение к Wi-Fi в visionOS;

Более быстрое переключение экрана блокировки;

Более быстрый запуск приложений (до 30% быстрее);

Более быстрое подключение AirPlay к Apple TV и HomePod;

Более быстрый просмотр сетевых файлов;

Более быстрое и надежное считывание NFC;

Более быстрая реакция голосового управления в iOS;

Более быстрый вход и выход из режимов вспомогательного доступа и управляемого доступа;

Более быстрое сохранение PDF-файлов;

Более быстрое распознавание текста на фотографиях и в документах;

Более быстрое быстрое возвращение к сервису;

Более быстрая загрузка клавиатур эмодзи и стикеров;

Более быстрая индексация ярлыков и действий в Spotlight;

Более быстрая многоязычная обработка текста для рукописного ввода на нескольких языках;

Более быстрая передача AirDrop (до 80% быстрее);

Более быстрое обнаружение получателей AirDrop;

Более быстрый доступ к общему контенту на iCloud.com;

Всё внимание Apple на минувшей конференции WWDC 2026 было уделено Siri AI. По сути, это самые значительные нововведения в iOS 27, но разработчики также заявили, что обновление существенно ускорит все совместимые смартфоны. Ну, а теперь компания описала более 40 улучшений, благодаря которым ваш iPhone станет быстрее после обновления до iOS 27.Как iOS 27 ускорит ваш iPhone и не только? Всё дело в том, что Apple тщательно проработала свое программное обеспечение, чтобы сделать его быстрее и надежнее по 40 следующим аспектам:Apple даже заявляет, что некоторые из ее показателей производительности основаны на тестировании, которое проводилось на линейке iPhone 11. Например, компания утверждает, что приложения запускаются до 30% быстрее на iPhone 11 Pro Max с iOS 27 по сравнению с таким же смартфоном на iOS 26.4.2.Все это очень впечатляет — особенно для пользователей старых моделей iPhone. Напомним, пока iOS 27 доступна в виде бета-версии для разработчиков. Публичная сборке выйдет в июле, а в сентябре ждём обновление для всех.