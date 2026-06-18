Названы 40 улучшений iPhone, которые заставят вас обновиться на iOS 27

Всё внимание Apple на минувшей конференции WWDC 2026 было уделено Siri AI. По сути, это самые значительные нововведения в iOS 27, но разработчики также заявили, что обновление существенно ускорит все совместимые смартфоны. Ну, а теперь компания описала более 40 улучшений, благодаря которым ваш iPhone станет быстрее после обновления до iOS 27.
Как iOS 27 ускорит ваш iPhone и не только? Всё дело в том, что Apple тщательно проработала свое программное обеспечение, чтобы сделать его быстрее и надежнее по 40 следующим аспектам:
- Более быстрая загрузка новых снимков в приложении «Фотографии» (до 70% быстрее);
- Более быстрое открытие полноэкранного режима из виджета «Фотографии»;
- Более быстрая отрисовка вкладки «Коллекции» в приложении «Фотографии»;
- Более быстрое начало загрузки в iCloud Photos;
- Более быстрый запуск камеры в режиме энергосбережения;
- Более быстрое добавление последних снимков камеры в приложении «Сообщения»;
- Более быстрая загрузка содержимого стартовой страницы в Safari;
- Более высокая производительность веб-приложений в Safari;
- Более быстрая обработка JavaScript в Safari;
- Более быстрая загрузка сообщений в приложении «Почта»;
- Более быстрое сопряжение аксессуаров HomeKit;
- Более быстрое обновление аксессуаров умного дома;
- Более быстрая загрузка окна «Сейчас воспроизводится» в приложении «Музыка»;
- Более быстрое начало воспроизведения Apple Music;
- Более быстрый предварительный просмотр досок в Freeform;
- Более быстрое обновление данных в приложении «Здоровье»;
- Более быстрый запуск тренировки в приложении «Тренировка»;
- Более быстрый просмотр и передача файлов в iPadOS;
- Более быстрый доступ к строке меню в iPadOS;
- Более быстрое переключение окон в iPadOS;
- Более быстрое закрытие окон в iPadOS;
- Более быстрое создание учетных записей пользователей в macOS;
- Более быстрое воспроизведение мультимедиа в watchOS;
- Более быстрый запуск расширений приложений в watchOS;
- Более быстрая загрузка и подключение к Wi-Fi в visionOS;
- Более быстрое переключение экрана блокировки;
- Более быстрый запуск приложений (до 30% быстрее);
- Более быстрое подключение AirPlay к Apple TV и HomePod;
- Более быстрый просмотр сетевых файлов;
- Более быстрое и надежное считывание NFC;
- Более быстрая реакция голосового управления в iOS;
- Более быстрый вход и выход из режимов вспомогательного доступа и управляемого доступа;
- Более быстрое сохранение PDF-файлов;
- Более быстрое распознавание текста на фотографиях и в документах;
- Более быстрое быстрое возвращение к сервису;
- Более быстрая загрузка клавиатур эмодзи и стикеров;
- Более быстрая индексация ярлыков и действий в Spotlight;
- Более быстрая многоязычная обработка текста для рукописного ввода на нескольких языках;
- Более быстрая передача AirDrop (до 80% быстрее);
- Более быстрое обнаружение получателей AirDrop;
- Более быстрый доступ к общему контенту на iCloud.com;
Apple даже заявляет, что некоторые из ее показателей производительности основаны на тестировании, которое проводилось на линейке iPhone 11. Например, компания утверждает, что приложения запускаются до 30% быстрее на iPhone 11 Pro Max с iOS 27 по сравнению с таким же смартфоном на iOS 26.4.2.
Все это очень впечатляет — особенно для пользователей старых моделей iPhone. Напомним, пока iOS 27 доступна в виде бета-версии для разработчиков. Публичная сборке выйдет в июле, а в сентябре ждём обновление для всех.