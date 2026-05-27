Названы 46 устройств Samsung, которые получают One UI 8.5 прямо сейчас

Олег


Большое обновление One UI 8.5 полным ходом распространяется на устройствах Galaxy. В отличие от Apple, которая выпускает обновления iOS на все девайсы одновременно, Samsung практикует поэтапное развертывание, а значит пользователи зачастую не знают заранее, когда ждать апдейта. 

Вот 46 смартфонов и планшетов Galaxy, для которых уже доступна One UI 8.5 — их владельцы могут установить ее прямо сейчас, если еще не успели: 

  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold SE
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

  • Galaxy A56, A55
  • Galaxy A36, A35
  • Galaxy A26
  • Galaxy A17, A16

  • Galaxy M56

  • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab A11+
  • Galaxy Tab Active 5

  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy XCover 5 Pro. 

Напомним, что всего около 100 моделей Galaxy должны в итоге получить One UI 8.5. Скорее всего, развертывание полностью в ближайшие пару месяцев. 
