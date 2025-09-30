Названы 4 региона России с призывом только электронными повестками

Артем
уфкнрыкерыкерфкер.png

Их будут размещать в реестре повесток с октября по декабрь 2025 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как пишет РБК, ссылаясь на газету «Красная звезда», в ходе осеннего призыва военнообязанные, проживающие в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве, будут призваны на службу исключительно через электронные повестки.

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — уточнил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Напомним, что информацию вносят в реестр врученных повесток, после чего она автоматически считается врученной гражданину после семи дней. Если военнообязанный не явится без уважительной причины по повестке через 20 дней, то к нему будут применены следующие ограничения:

• запрещено управлять транспортом
• запрещено регистрировать транспорт и недвижимость
• запрещено получать кредиты и займы
• запрещено регистрироваться в качестве ИП или самозанятого

Меры будут сняты, как только гражданин посетит военкомат.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Для российских банковских карт готовится новое ограничение
Российские операторы творят с SIM-картами что-то странное и возмутительное. Как власти такое вообще разрешают?!
В России приняли закон, запрещающий списывать деньги за подписки без спроса клиента

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6376
Вася Вотафаков
Если в эту схему подтянуть еще и судебных приставов, то процесс снятия ограничений может затянуться на весь срок срочной службы 🤣
Сегодня в 12:37
#
+361
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Такой бред, а если нет у человека госуслуг? Я так понимаю это касается не только призыва на срочку…
Сегодня в 14:17
#