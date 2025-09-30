Названы 4 региона России с призывом только электронными повестками





Их будут размещать в реестре повесток с октября по декабрь 2025 года. Их будут размещать в реестре повесток с октября по декабрь 2025 года.

Как пишет РБК, ссылаясь на газету «Красная звезда», в ходе осеннего призыва военнообязанные, проживающие в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве, будут призваны на службу исключительно через электронные повестки.«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — уточнил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.Напомним, что информацию вносят в реестр врученных повесток, после чего она автоматически считается врученной гражданину после семи дней. Если военнообязанный не явится без уважительной причины по повестке через 20 дней, то к нему будут применены следующие ограничения:• запрещено управлять транспортом• запрещено регистрировать транспорт и недвижимость• запрещено получать кредиты и займы• запрещено регистрироваться в качестве ИП или самозанятогоМеры будут сняты, как только гражданин посетит военкомат.