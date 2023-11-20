Названы 5 девайсов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS вместо Android

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Компания Xiaomi готовит свою новую HyperOS для пяти уже вышедших смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.Согласно источнику, апдейт уже вовсю разрабатывается и в ближайшее время распространится на следующие модели:Все эти устройства уже «засветились» на серверах Xiaomi с новой прошивкой. Для остальных девайсов обновление будет выходить поэтапно: первая партия глобальных версий смартфонов и планшетов получит HyperOS с января по март 2024 года.