Названы 5 девайсов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS вместо Android

Олег

HyperOS

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi готовит свою новую HyperOS для пяти уже вышедших смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, апдейт уже вовсю разрабатывается и в ближайшее время распространится на следующие модели:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi Pad 6 Max
  • Redmi K60 Pro.

Все эти устройства уже «засветились» на серверах Xiaomi с новой прошивкой. Для остальных девайсов обновление будет выходить поэтапно: первая партия глобальных версий смартфонов и планшетов получит HyperOS с января по март 2024 года. 

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Источник:
Gizmochina
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