Названы 5 лучших Android-смартфонов для покупки летом 2024 года

Олег

Redmi


Команда известного бенчмарка Antutu выпустила несколько рейтингов за июль, которые демонстрируют лидеров среди Android-смартфонов в разных областях. Среди прочего, компания выявила модели, которые максимально удовлетворяют своих владельцев. Иными словами, это смартфоны с идеальным соотношением цена-качество.

Рейтинг разделен на пять ценовых категорий — каждый может выбрать для себя нужный диапазон и увидеть, какой смартфон станет оптимальной покупкой прямо сейчас. В категории до 12000 рублей лидером стал двухлетний смартфон ZTE Axon A41 5G на чипе Qualcomm 870:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: Antutu
Фото: Antutu

В ценовой зоне 12000 — 24000 рублей на первом месте расположился Redmi Turbo 3:

Фото: Antutu
Фото: Antutu

В диапазоне 24000 — 36000 рублей лидером был назван Redmi K70 Extreme Edition:

Фото: Antutu
Фото: Antutu

По цене 36000 — 48000 рублей пользователи признали лучшим вариантом OnePlus Ace 3 Pro:

Фото: Antutu
Фото: Antutu

Последняя категория от 48000 рублей, и в ней царствует игровой монстр Red Magic 9 Pro:

Фото: Antutu
Фото: Antutu

Согласны ли вы с этим рейтингом? Поделитесь в комментариях.

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Antutu
Cсылки по теме:
Названы самые производительные Android-смартфоны этого лета
Эксперты AnTuTu выпустили рейтинг электрокаров. Xiaomi не попала в топ-3
Вот почему iPhone всё ещё лучше, чем Android

Рекомендации

Рекомендации

HyperOS знатно подвела пользователей Xiaomi — такого они точно не ждали
«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно
Павел Дуров забил последний гвоздь в крышку гроба Signal. Теперь этому мессенджеру конец
«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1065
Dmitriy
У них тоже как всегда принцип, кто больше заплатит, тот и в топе.
Сегодня в 18:40
#