Названы 5 лучших Android-смартфонов для покупки летом 2024 года

Команда известного бенчмарка Antutu выпустила несколько рейтингов за июль, которые демонстрируют лидеров среди Android-смартфонов в разных областях. Среди прочего, компания выявила модели, которые максимально удовлетворяют своих владельцев. Иными словами, это смартфоны с идеальным соотношением цена-качество.
Рейтинг разделен на пять ценовых категорий — каждый может выбрать для себя нужный диапазон и увидеть, какой смартфон станет оптимальной покупкой прямо сейчас. В категории до 12000 рублей лидером стал двухлетний смартфон ZTE Axon A41 5G на чипе Qualcomm 870:
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Фото: Antutu
В ценовой зоне 12000 — 24000 рублей на первом месте расположился Redmi Turbo 3:
Фото: Antutu
В диапазоне 24000 — 36000 рублей лидером был назван Redmi K70 Extreme Edition:
Фото: Antutu
По цене 36000 — 48000 рублей пользователи признали лучшим вариантом OnePlus Ace 3 Pro:
Фото: Antutu
Последняя категория от 48000 рублей, и в ней царствует игровой монстр Red Magic 9 Pro:
Фото: Antutu
Согласны ли вы с этим рейтингом? Поделитесь в комментариях.