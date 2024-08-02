Названы 5 лучших Android-смартфонов для покупки летом 2024 года



Команда известного бенчмарка Antutu выпустила несколько рейтингов за июль, которые демонстрируют лидеров среди Android-смартфонов в разных областях. Среди прочего, компания выявила модели, которые максимально удовлетворяют своих владельцев. Иными словами, это смартфоны с идеальным соотношением цена-качество.



Рейтинг разделен на пять ценовых категорий — каждый может выбрать для себя нужный диапазон и увидеть, какой смартфон станет оптимальной покупкой прямо сейчас. В категории до 12000 рублей лидером стал двухлетний смартфон ZTE Axon A41 5G на чипе Qualcomm 870:









Фото: Antutu



В ценовой зоне 12000 — 24000 рублей на первом месте расположился Redmi Turbo 3:





Фото: Antutu



В диапазоне 24000 — 36000 рублей лидером был назван Redmi K70 Extreme Edition:





Фото: Antutu



По цене 36000 — 48000 рублей пользователи признали лучшим вариантом OnePlus Ace 3 Pro:





Фото: Antutu



Последняя категория от 48000 рублей, и в ней царствует игровой монстр Red Magic 9 Pro:





Фото: Antutu



Согласны ли вы с этим рейтингом? Поделитесь в комментариях. В ценовой зоне 12000 — 24000 рублей на первом месте расположился Redmi Turbo 3:В диапазоне 24000 — 36000 рублей лидером был назван Redmi K70 Extreme Edition:По цене 36000 — 48000 рублей пользователи признали лучшим вариантом OnePlus Ace 3 Pro:Последняя категория от 48000 рублей, и в ней царствует игровой монстр Red Magic 9 Pro:Согласны ли вы с этим рейтингом? Поделитесь в комментариях.