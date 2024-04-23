Названы 5 лучших бюджетных Android-смартфонов по версии Роскачества

Олег

Moto


Роскачество исследовало российский рынок недорогих смартфонов и составило топ-5 моделей, которые стоит брать в 2024 году.

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Согласно источнику, специалисты ведомства проанализировали производительность, качество сборки, технические характеристики и другие параметры недорогих смартфонов, которые доступны россиянам. Топ получился следующим:

  1. Motorola Moto G54 (8/256 ГБ).
  2. OPPO А58 (6/128 ГБ).
  3. Poco C65 (6/128 ГБ).
  4. Xiaomi Redmi 13C (4/128 ГБ).
  5. Samsung Galaxy A05s (4/64 ГБ).

Роскачество похвалило точность определения геопозиции лидера рейтинга, качество его динамиков, фронтальной камеры, частоту обновления экрана и поддержку 5G. Единственный недостаток Moto G54 — наибольший ценник среди всех «участников». 


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Источник:
Роскачество
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