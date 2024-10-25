Названы 5 популярнейших смартфонов и один планшет Xiaomi, Redmi и POCO, которые придется выбросить

Компания Xiaomi пополнила список устаревших (по её мнению) устройств, которые больше не будут получать никаких апдейтов. На это обратили внимание в Gizmochina.
Согласно источнику, на свалку истории отправлены пять смартфонов и один планшет, причем у каждого девайса есть несколько вариаций для разных регионов. Вот список моделей:
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Согласно источнику, на свалку истории отправлены пять смартфонов и один планшет, причем у каждого девайса есть несколько вариаций для разных регионов. Вот список моделей:
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
- Xiaomi Redmi 10 (2022)
- Xiaomi Redmi Note 10 JE
- POCO X3 GT
- Xiaomi Pad 5.