Названы 5 популярнейших смартфонов и один планшет Xiaomi, Redmi и POCO, которые придется выбросить

Олег

Redmi

Компания Xiaomi пополнила список устаревших (по её мнению) устройств, которые больше не будут получать никаких апдейтов. На это обратили внимание в Gizmochina.

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Согласно источнику, на свалку истории отправлены пять смартфонов и один планшет, причем у каждого девайса есть несколько вариаций для разных регионов. Вот список моделей:

  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
  • Xiaomi Redmi 10 (2022)
  • Xiaomi Redmi Note 10 JE
  • POCO X3 GT
  • Xiaomi Pad 5.
Все эти устройства больше не получат никаких программных апдейтов — ни обновлений MIUI / HyperOS, ни патчей безопасности Google. Пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов для Android. Самым лучшим решением будет постепенно сменить их на девайсы посвежее. 

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Источник:
Gizmochina
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