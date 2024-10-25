Названы 5 популярнейших смартфонов и один планшет Xiaomi, Redmi и POCO, которые придется выбросить

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Компания Xiaomi пополнила список устаревших (по её мнению) устройств, которые больше не будут получать никаких апдейтов. На это обратили внимание в Gizmochina.Согласно источнику, на свалку истории отправлены пять смартфонов и один планшет, причем у каждого девайса есть несколько вариаций для разных регионов. Вот список моделей:Все эти устройства больше не получат никаких программных апдейтов — ни обновлений MIUI / HyperOS, ни патчей безопасности Google. Пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов для Android. Самым лучшим решением будет постепенно сменить их на девайсы посвежее.