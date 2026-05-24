Названы 5 самых коварных схем ЖКУ-мошенников

Артем

Фото: Gemini

На какие уловки с сфере ЖКХ жители России попадались чаще других схем, рассказали «Известия». 

1. Злоумышленники пишут в мессенджер или на почту от лица «Инфоцентра ЖКХ». В тексте сообщают о якобы наличии просроченной оплате и штрафе, а во избежании роста суммы предлагают перейти по ссылке и погасить задолженность.

2. Фейковая управляющая компания проводит перепись личных данных жильцов, через фальшивые домовые чаты. Для «подтверждения» прелогают пройти по ссылке или ввести код.

3. Мошенники проводят онлайн-голосование по вопросам установки домофонов, ссылаясь на решение общего собрания. Жертв заставляют «поставить галочку» для подтверждения законности документа. 

4.Рассылка квитанций для сверки или доплаты налога на имущество. Приложенный QR-кода переводит деньги на счета мошенников.

5. Еще одно псевдоголосование за облагораживание двора: высадку цветов, ремонт дороги и бордюров, покраску скамеек и т.д. Требования прежние — перейти по ссылке для участия.

Чтобы уберечь свои средства и личные данные, не переходите по незнакомым ссылкам, проверяйте достоверность компаний и никому не сообщайте коды из СМС.
Источник:
Известия
Комментарии (1)

+34
Slepoy2.0
А разве ЖКУ – Это вообще не мошенники? По-моему, это всё Один сплошной цыганский валБеррес… То есть мошенники.
Вчера в 19:26
