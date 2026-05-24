+34
Названы 5 самых коварных схем ЖКУ-мошенников
Фото: Gemini
На какие уловки с сфере ЖКХ жители России попадались чаще других схем, рассказали «Известия».
1. Злоумышленники пишут в мессенджер или на почту от лица «Инфоцентра ЖКХ». В тексте сообщают о якобы наличии просроченной оплате и штрафе, а во избежании роста суммы предлагают перейти по ссылке и погасить задолженность.
2. Фейковая управляющая компания проводит перепись личных данных жильцов, через фальшивые домовые чаты. Для «подтверждения» прелогают пройти по ссылке или ввести код.
3. Мошенники проводят онлайн-голосование по вопросам установки домофонов, ссылаясь на решение общего собрания. Жертв заставляют «поставить галочку» для подтверждения законности документа.
4.Рассылка квитанций для сверки или доплаты налога на имущество. Приложенный QR-кода переводит деньги на счета мошенников.
5. Еще одно псевдоголосование за облагораживание двора: высадку цветов, ремонт дороги и бордюров, покраску скамеек и т.д. Требования прежние — перейти по ссылке для участия.
Чтобы уберечь свои средства и личные данные, не переходите по незнакомым ссылкам, проверяйте достоверность компаний и никому не сообщайте коды из СМС.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides