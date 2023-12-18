Названы 7 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS в России

Олег

Xiaomi
Фото: XiaomiUI


В сети появилась информация о планах Xiaomi выпустить новую прошивку для своих смартфонов по всему миру. Компания опубликовала табличку с предварительными сроками.

Информация касается пользователей глобальных версий смартфонов Xiaomi и Redmi — то есть, устройства, которые продаются в России, тоже получат апдейт. По данным компании, первыми его могут ожидать владельцы следующих устройств:


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  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12S
  • Xiaomi Pad 6.


HyperOS

Судя по всему, ожидать прихода HyperOS пользователям из России стоит ожидать в первом квартале 2024 года, то есть с января по март. 

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