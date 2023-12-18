Названы 7 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS в России

Фото: XiaomiUI
В сети появилась информация о планах Xiaomi выпустить новую прошивку для своих смартфонов по всему миру. Компания опубликовала табличку с предварительными сроками.
Информация касается пользователей глобальных версий смартфонов Xiaomi и Redmi — то есть, устройства, которые продаются в России, тоже получат апдейт. По данным компании, первыми его могут ожидать владельцы следующих устройств:
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- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Pad 6.
Судя по всему, ожидать прихода HyperOS пользователям из России стоит ожидать в первом квартале 2024 года, то есть с января по март.