Названы 7 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS в России

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В сети появилась информация о планах Xiaomi выпустить новую прошивку для своих смартфонов по всему миру. Компания опубликовала табличку с предварительными сроками.Информация касается пользователей глобальных версий смартфонов Xiaomi и Redmi — то есть, устройства, которые продаются в России, тоже получат апдейт. По данным компании, первыми его могут ожидать владельцы следующих устройств: